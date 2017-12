Le très populaire macaroni au fromage Kraft au Canada perdra sa couleur artificielle

Le fameux macaroni au fromage Kraft Dinner, dont plusieurs enfants canadiens raffolent, sera moins jaune.

L’un des colorants visés est connu sous le nom de « jaune 5 ». Le nom scientifique de « jaune 5 » est la tartrazine, ou mieux encore, le E102. Ce colorant a déjà été retiré du macaroni au fromage Kraft en Europe.

Le macaroni au fromage de Kraft sera dorénavant coloré avec du paprika, du rocou et du curcuma.

En 2016, plus aucune boite de macaroni ne contiendra des agents de conservation artificiels ou des couleurs synthétiques.

Campagne nord-américaine contre le macaroni coloré artificiellement

Une pétition réclamant son retrait auprès de la société Kraft, par l’entremise du site Change.org, a recueilli en quelques mois a l’automne 2013 près de 400 000 signatures, dont au moins 25 000 provenant du Canada.

Dans bien des cas, les protestataires étaient des parents qui associaient l’ingestion du colorant à des troubles de l’attention, voire à l’hyperactivité.

Le géant alimentaire américain se garde bien de dire qu’il a plié sous la pression d’un groupe « anti jaune », mais il n’en demeure pas moins qu’il annonce discrètement le retrait des colorants artificiels dans son macaroni.

Au Canada, le Kraft Dinner est considéré comme un plat national

Les Canadiens sont les plus grands mangeurs de macaroni au fromage dans le monde. Les Canadiens achètent environ 1,7 million des 7 millions de boîtes vendues dans le monde chaque semaine.

Le Canada détient le record mondial de consommation de macaronis au fromage Kraft en boîte par personne. Chaque personne mange une moyenne de 3,2 boîtes de Kraft Dinner chaque année, 55 % de plus que chez les Américains.

Pour la plupart des adolescents, c’est la première chose qu’ils apprennent à cuire à eux-mêmes, c’est un aliment facile et peu coûteux, surtout pour les jeunes.

Ce repas est le produit d’épicerie le plus populaire au pays. © CBC News

Un peu d’histoire Le Kraft Dinner ou Dîner Kraft, aussi connu sous le nom de Macaroni et fromage Kraft ou Macaroni au fromage Kraft, est un mélange de pâte (habituellement macaroni) et de poudre au fromage, originaire du Canada.

Les premiers dîners macaronis et fromage de Kraft sont apparus dans les marchés au Canada en 1937. Ces boîtes coûtaient alors seulement 0,19 $ chacune1.

Lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait plusieurs restrictions sur le fromage et sur la viande au Canada.

Les gens trouvaient donc que les macaronis au fromage Kraft étaient une nourriture très consistante et comme c’était très peu coûteux, ils les ont rapidement adoptés.

Ancien emballage du macaroni au Fromage Kraft © Radio-Canada

Kraft n’entend pas toucher à la « saveur originale » du macaroni

Sylvain Charlebois, professeur et chercheur en distribution et sécurité alimentaire à l’Université de Guelph en Ontario Photo : Radio-Canada

Kraft dit que les adeptes du « Kraft Dinner » peuvent s’attendre à ce que leur macaroni ait le même goût.

« Tous les ingrédients vont travailler ensemble pour offrir le goût distinctif, l’apparence et la texture que les consommateurs attendent », a déclaré la porte-parole Kathy Murphy. « Nos admirateurs ont été clairs: ils ne vont pas se contenter de moins et nous non plus. »

Ce n’est pas la première fois que la compagnie améliore sa recette en Amérique du Nord. En 2014, Kraft a lancé une version qui réduit les graisses saturées de 25 % et réduit la teneur en sodium de 100 mg par portion.

Un expert des politiques alimentaires dit que ces changements permettent a « Kraft de se déplace dans une direction où les consommateurs sont déjà ». Selon Sylvain Charlebois, professeur dans la distribution et la politique alimentaire à l’Université de Guelph en Ontario,la stratégie de Kraft est d’essayer de « naturaliser » un produit qui, bien que populaire, est devenu synonyme de l’artificialité.

