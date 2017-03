Il y a encore des sociétés « secrètes » au Canada et au Québec?

C’est la bonne question que nous pose cette semaine un des auditeur de Radio Canada International qui se trouve en France.

Nos plus vieilles sociétés secrètes

Parmi toutes ces sociétés qu’on dit secrètes ou « discrètes », la plus célèbre au Canada est sans doute la Franc-Maçonnerie.

Cette organisation dont les origines modernes remontent à 1717 est toujours très active et regroupe 200 000 membres au Canada, dont 4 500, au Québec.

L’oeil de la Providence présent sur le billet d’un dollar américain a été invoqué comme preuve d’un complot mondial maçonnique. Photo : iStock

Religion et perfection avant tout

Il existe aussi la Rose-Croix comme organisation secrète au Canada qui est un mouvement plus philosophique que politique dont les origines traditionnelles remonteraient à l’Égypte antique vers 1500 avant Jésus-Christ. Elle compte 250 000 membres dans le monde et près de 1000 au Québec . Son but demeure celui de plusieurs des sociétés secrètes : la recherche de la perfection pour l’être humain.

L’Ordre des Templiers est l’une des plus vieilles sectes religieuses secrètes toujours actives qui a vu le jour en 1120. L’Ordre existe toujours. Au Québec, elle a même son site web. Elle regroupe aujourd’hui surtout des passionnés du Moyen-Âge.

Votre grand-père en faisaient peut-être partie. Mais il se serait bien gardés de vous le dire…

L’Ordre de Jacques-Cartier a été fondé quand à lui en 1926 en Ontario par des fonctionnaires fédéraux. L’Ordre était également connu sous le nom « la Patente ». Sa mission était de faire avancer les intérêts des Canadiens français dans tout le Canada. Au plus fort de ses activités secrètes dans les années 1960, l’Ordre regroupait environ 40 000 membres. Son credo était « Religion, fraternité, discrétion ».

Neuf fondateurs de l’Ordre de Jacques-Cartier réunis lors du 25e anniversaire de l’Ordre. Ottawa, 28 septembre 1952 / Centre de recherche en civilisation canadienne-française Le saviez-vous? L’influence de l’Ordre de Jacques-Cartier s’est fait sentir lorsqu’il a obtenu : le bilinguisme sur la monnaie canadienne et les formulaires d’assurance-chômage, des émissions de radio en Français diffusées à Radio-Canada d’Halifax aux Rocheuses, des services en Français dans les compagnies d’utilité publique (chez Bell Canada, entre autres).

Au Québec, de nombreux membres indépendantistes de la Société Saint-Jean-Baptiste étaient aussi membres de l’OJC…

Pour en savoir plus…

Sociétés secrètes – Encyclopédie canadienne

L’histoire des sociétés secrètes – Radio-Canada

Le signe secret – Historia

Allez! Posez-moi une question sur le Canada : Stéphane.parent@radio-canada.ca