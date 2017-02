La loi devrait explicitement interdire de se moquer de la religion

La loi devrait formellement proscrire la moquerie de la religion. Cette proposition de Salam Elmenyawi, le président du Conseil musulman de Montréal est cependant mal accueillie par l’opposition parlementaire à Québec.

M. Salam Elmenyawi a suggéré l’idée d’interdire de se moquer de la religion aux membres de la commission parlementaire du Québec qui étudie le projet de loi 59 sur le discours haineux. Le leader communautaire a conseillé l’adoption de la ligne dure dans la loi en préparation, affirmant qu’il pouvait tolérer qu’on l’insulte, lui, mais jamais qu’on insulte sa religion.

Le mémoire présenté par le Conseil musulman de Montréal exhorte Québec à inclure notamment dans son projet de loi « la prévention de la dérision et le dénigrement de toute religion et de ses personnalités ».

Pour M. Elmenyawi, qui ne s’exprimait qu’en anglais, la liberté d’expression ne devrait pas inclure le droit de tourner en dérision une religion.

Salam Elmenyawi dit qu’il peut tolérer qu’on se moque de lui, mais pas de sa religion et de son prophète.

Réaction outrée de l’opposition

Sa suggestion a cependant été mal accueillie par les partis d’opposition qui y voient une tentative d’entrave à la liberté d’expression au Québec

Nathalie Roy, députée de la Coalition Avenir Québec lui a fait remarquer que son discours allait totalement à l’encontre des Chartes des droits, québécoise et canadienne, qui garantissent à toute personne le droit de s’exprimer librement.

« Vous allez loin, lui a dit Mme Roy. Si on ne peut pas se moquer, si on ne peut pas rire d’une religion, quelle qu’elle soit, ça va à l’encontre de notre liberté d’expression. Ca va très, très loin ce que vous demandez. »

La députée du Parti Québécois Agnès Maltais est revenue quant à elle sur le fait que M. Elmenyawi avait dénoncé la motion votée à l’unanimité à l’Assemblée nationale en vue de contrer l’implantation au Québec de tribunaux dit islamiques, en 2005.

L’initiative provenait de l’ex-députée libérale Fatima Houda-Pepin, qui cherchait ainsi à protéger les femmes musulmanes contre la charia, la loi islamique.

Nathalie Roy, députée caquiste, estime que la suggestion de M. Salam Elmenyawi est une menace à liberté d’expression © Luc Lavigne

Jeudi, M. Elmenyawi a justifié son rejet de la motion en disant qu’il cherchait à éviter « la stigmatisation de la communauté musulmane » par l’Assemblée nationale, qui n’a pas agi de la même façon avec d’autres religions. « Ma foi, ma religion, vous la dénigrez ainsi dans l’Assemblée nationale » a-t-il plaidé.

Pour Salam Elmenyawi, lorsqu’on tourne en dérision l’islam, « vous vous moquez de moi, vous vous moquez de ma femme, vous vous moquez du prophète, de la mère du prophète ».

Et si on ose insulter la mère du prophète, « c’est comme si on insultait ma mère, ça me touche, moi, personnellement ».

« Vous pouvez m’insulter, moi, mais n’insultez pas ma religion! » a lancé le leader musulman aux élus réunis dans le Salon rouge de l’Assemblée nationale.

Audiences de la Commission des institutions à l’Assemblée nationale sur le projet de loi 59, le 17 août

Protéger la communauté musulmane

Avec le projet de loi 59, Québec veut s’attaquer aux discours haineux ou incitant à la violence, de même que prévenir les crimes dits d’honneur et les mariages forcés de jeunes filles âgées de 16 ou 17 ans.

Le projet de loi consent également davantage de pouvoir d’enquête à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), lorsqu’elle jugera qu’un groupe ou une communauté peut faire l’objet d’un discours haineux.

Québec vise donc à protéger légalement la communauté musulmane, notamment, contre d’éventuelles attaques, mais le président du Conseil musulman de Montréal juge que le projet de loi devrait être encore plus répressif.

(Avec La Presse Canadienne)