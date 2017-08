Nos baby-boomers voudront-ils « finir » dans des résidences pour personnes âgées?

C’est la bonne question que nous suggère cette semaine les commentaires d’une auditrice de Radio Canada International en Algérie qui a presqu’atteind elle-même l’âge de la retraite. Elle s’insurge de la façon de faire occidentale qui gagne son pays et qui consiste a placer les personnes âgées en institution plutôt que de les prendre en charge au niveau des familles.

Dans les nations plus pauvres de la planète, les familles continuent d’enrichir la vie des ainées qui sont pris en charge par leurs descendants lorsqu’ils tombent malades ou que leur mobilité devient plus réduite. Cette tradition s’est perdue au Canada depuis une cinquantaine d’années sous l’impulsion de l’industrialisation et de la croissance des régimes d’aides sociales. Ce n’est pas un signe de progrès si l’on adopte le regard d’une de notre auditrice en Algérie.

La situation des personnes âgées de 90 à 99 ans et des centenaires au Canada

Chez les personnes âgées de 90 à 99 ans, plus de la moitié (56,5 %) vivaient dans un ménage privé en 2011. Parmi celles-ci, 28,7 % vivaient seules, 12,2 % vivaient en couple et 15,7 % vivaient avec d’autres personnes, par exemple, avec leurs enfants adultes. La proportion complémentaire de 43,5 % des personnes de ce groupe d’âge vivait dans un logement collectif, comme un établissement de soins infirmiers ou une résidence pour personnes âgées.

Chez les centenaires, c’est-à-dire les personnes âgées de 100 ans et plus, environ le tiers (34,0 %) vivaient dans un logement privé en 2011, tandis que les deux tiers (66,1 %) vivaient dans un logement collectif.

Un marché en croissance

Selon la Société canadienne d’hypothèque et de logement, l’augmentation des mises en chantier d’édifices à logements dans la grande région de Montréal en ce moment est largement due à la construction de nouvelles résidences pour personnes âgées qui est en très forte croissance.

Selon l’Institut de la statistique du Québec, même si le pourcentage de 65 ans et plus sera moins élevé à Montréal, le nombre de personnes de cet âge va tout de même doubler au cours des 20 prochaines années.

Dans les Laurentides et Lanaudière, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pourrait augmenter de 135 % à 140 %, toujours selon l’Institut de la statistique du Québec.

Le saviez-vous?

Le Recensement de la population de 2011 a dénombré près de 5 millions (4 945 000) de personnes âgées de 65 ans et plus au Canada.

De ces personnes, 92,1 % d’entre elles vivaient dans un ménage ou un logement privé (en couple, seules ou avec d’autres), tandis que 7,9 % vivaient dans un logement collectif, par exemple, une résidence pour personnes âgées ou un établissement de soins de santé et de services connexes. Prix des logis dans les résidences privées pour aînés au Québec.

