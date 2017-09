Est-ce que la sorcellerie existe au Canada et est-elle légale?

La réponse est non à cette belle question qui arrive à temps pour la fête de Halloween et que nous suggère une conversation que nous avons eu avec l’un de nos auditeurs de Radio Canada internationale au Cameroun en Afrique.

La peur de la sorcellerie et de la magie est un élément important dans la culture traditionnelle de plusieurs peuples africains nous dit-il. Lui-même dit avoir été victime pour ainsi de mauvais sorts jetés contre lui.

Harry Potter serait le bienvenu au Canada

Il serait faux de dire que la magie ou la sorcellerie est interdite au Canada.

Ce qui est interdit, c’est le fait de frauder les gens en faisant semblant d’employer de la magie, de la sorcellerie, des enchantements ou des conjurations.» Ainsi, faire croire au gens que l’on possède des pouvoirs alors que c’est faux est illégal, mais pas la »vraie » pratique de la magie.

Harry Potter persona non grata au Canada.

Un sorcier condamné au Québec

Un québécois d’origine africaine, Yacouba Fofana, a été reconnu coupable l’an dernier non pas d’être sorcier, mais bien de fraude où il prétendait être sorcier, ce qui serait au yeux de la loi deux choses totalement différentes. Il plaçait ainsi dans les journaux des petites annonces ou il affirmait être un « spécialiste des cas urgents et difficiles, de l’attirance personnelle et du désenvoûtement ».

Le Montréalais avait loué un appartement à Québec pour exercer son commerce ésotérique sous le pseudonyme de Professeur Alfoseny. L’homme avait placé des annonces où il affirmait détenir des dons pour prédire l’avenir ou encore ramener l’être aimé. Le prétendu sorcier soutenait qu’il devait sacrifier des animaux pour parvenir à ses fins.

Ce n’est donc pas la pratique de la magie qui est illégale, eh non! Ce qui est interdit, c’est le fait de frauder les gens en faisant semblant d’employer de la magie, de la sorcellerie, des enchantements ou des conjurations.

À l’automne 2013, une femme laissée par son conjoint avait eu recours à ses services moyennant une somme de plus de 5000 $.Une autre victime qui souffrait de maux aux jambes, au dos et à la tête a raconté avoir consulté l’homme, car elle se croyait victime d’un sort. Yacouba Fofana a tôt fait de lui confirmer qu’un sort lui avait été jeté et l’a convaincue qu’il devrait sacrifier une vache au coût de 3750 $ pour la libérer.

Sur le même thème…

Un procès de sorcellerie à Montréal en 1742 – 104 histoires.com

Wicca, magie et sorcellerie en C.-B. – Radio-Canada

Ottawa Underground – Ésotérique- Radio-Canada

Allez! Posez-moi une question sur le Canada : Stéphane.parent@radio-canada.ca