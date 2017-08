De Pierre Trudeau à Justin Trudeau, 45 ans de relations canadiennes avec la Chine

Lorsque le premier ministre canadien Pierre Trudeau est arrivé au pouvoir en 1968, une de ses priorités a été de réorienter la politique extérieure canadienne pour que le Canada soit moins perçu comme étant le «boy-scout international » et que la priorité dans nos relations internationales soit accordée aux intérêts économiques, politiques et sociaux du Canada.

Bien avant donc le voyage en 1972 du Président Richard Nixon en Chine, le gouvernement canadien entreprenait des pourparlers avec la Chine communiste lesquelles ont conduit à l’établissement de relations diplomatiques, le 13 octobre 1970.

Le Canada reconnaissait ainsi officiellement la République populaire de Chine et nous étions presque les premiers au monde à le faire. Bien avant les Américains!

Des relations qui depuis s’enlisent ici et là

Au cours des dernières années, la Chine a investi des milliards dans des projets pétroliers des sables bitumineux dans l’ouest du Canada. Mais l’affaissement des prix mondiaux vient mettre une douche froide sur ce secteur très prometteur.

Il reste le charbon de l’Ouest canadien qui lui aussi, il y a deux ans par exemple, semblait s’ouvrir à un vaste programme d’exportation pour nourrir l’appétit chinois. Le Canada ne demandait pas mieux que de vendre son charbon à la Chine, car cette matière polluante trouve de moins en moins preneurs ici ou ailleurs. Mais depuis, la bulle manufacturière chinoise se dégonfle.

Maintenant que la poussière retombe, le Canada se réveille et constate que mis à part le secteur énergétique, nos atomes crochus avec le géant chinois sont ténus et même dans bien des secteurs, invisibles…

Plusieurs pensent que le nouveau gouvernement libéral canadien de Justin Trudeau (fils de Pierre Trudeau) va pouvoir changer sinon immédiatement le fond, à tout le moins la forme de nos relations avec la Chine. Mais l’entreprise s’annonce délicate.

Aide-mémoire…

Il y a un an, les relations entre le Canada et la Chine avaient heurté un mur

– Le 8 novembre 2014, le premier ministre canadien d’alors, Stephen Harper entreprenait une mission économique en Chine.

– Au cours de ce voyage de cinq jours, Stephen Harper va en tout premier lieu tenté de resserrer nos liens économiques avec Pékin, après quelques années de laissez-faire et plusieurs mois marqués par des relations très tendues.

– Au cours de l’été 2014, le premier ministre Harper avait accusé le gouvernement chinois d’être à l’origine d’une cyberattaque à l’endroit du Conseil national de recherches du Canada.

– De leur côté, les autorités chinoises avaient arrêté un couple canadien soupçonné d’avoir volé des secrets d’État sur l’armée et la recherche en matière de défense.