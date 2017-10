Le débat à propos du niqab n’ira pas jusqu’en Cour suprême du Canada

Le gouvernement libéral de Justin Trudeau a retiré lundi (16 novembre) l’appel déposé par le précédent gouvernement devant la Cour suprême du Canada dans une cause entourant le port du niqab aux cérémonies de citoyenneté.

En 2013, une femme d’origine pakistanaise, Zunera Ishaq, 29 ans avait en effet refusé de dévoiler son visage lors d’une cérémonie de citoyenneté. Elle avait invoqué des principes religieux.

« La diversité est l’une des plus grandes forces du Canada. Aujourd’hui, nous avons fait en sorte que les candidats à la citoyenneté retenus continuent d’être inclus dans la famille canadienne. C’est grâce à ces différences, et non malgré elles, que nous avons un pays fort et uni » John McCallum, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et Jody Wilson-Raybould, ministre de la Justice.