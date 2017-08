Le Canada augmentera le nombre de soldats chargés de la formation en Irak

Alors qu’il se trouvait en plein vol en route vers Manille cette nuit, le premier ministre canadien Justin Trudeau a tenu une conférence de presse où il a annoncé qu’il souhaite voir très prochainement plus de militaires canadiens sur le terrain pour aider à former les soldats locaux afin de lutter contre le groupe terroriste EI.

Certes, comme promis en campagne électorale dit-il, les six avions de combat du Canada ne resteront pas dans le ciel de l’Irak et de la Syrie pour combattre État islamique comme il l’avait confirmé samedi à ses homologies au sommet du G-20 en Turquie.

Le nouveau premier ministre indique cependant que le Canada déploiera plus que les 69 soldats maintenant chargés de la formation des troupes locales qui luttent contre le groupe armé État islamique en Irak, sujet qu’il abordera d’ailleurs dit-il en tête-à-tête avec le président américain Barack Obama en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique.

« C’est certain que c’est une opportunité pour lui et moi de parler directement de ces enjeux-là sans intermédiaire et sans d’autres qui nous entourent », a mentionné Justin Trudeau. Il ajoute toutefois que d’autres discussions sont en cours, notamment entre le ministre de la Défense canadienne et ses vis-à-vis américains.

Rappelons que certains pays, les États-Unis en tête, appellent à une intensification des efforts contre l’État islamique dans la foulée des attentats de Paris de vendredi dernier.

Photo : ICI Radio-Canada/Madeleine Blais-Morin

Préparer l’opinion publique canadienne à une approche plus traditionnelle pour le Canada

Le nouveau ministre des Affaires étrangères du Canada, Stéphane Dion, avait expliqué aux téléspectateurs canadiens samedi dernier que le Canada misera sur une approche plus pacifiste qui cadre plus avec la politique traditionnelle internationale canadienne.

« Si on réinvestit nos efforts dans l’entraînement des combattants locaux, dans l’assistance qu’on peut donner pour la gouvernance de l’Irak, pour les forces policières, pour l’aide humanitaire, on va être un partenaire plus efficace dans la coalition que d’investir tant d’efforts et tant d’argent pour aboutir à 2 % seulement des forces de frappe aériennes », a-t-il fait valoir.

De nombreux détails restent cependant en suspens…

Il appert que Justin Trudeau ne sera pas en mesure de dire à Obama lors de la réunion de l’APEC combien de formateurs additionnels, il va envoyer en Irak. Le premier ministre a suggéré simplement en conférence de presse que le gouvernement n’a pas encore arrêté sa décision.

Il avait donné une réponse similaire un jour plus tôt lorsqu’on lui avait demandé à quel moment seraient retirés les 6 CF-18 canadiens présentement affectés à des missions de bombardement au sein de la coalition internationale.

Justin Trudeau a déclaré que c’est son ministre de la Défense qui allait révéler la réponse « quand une décision sera prise. »

Justin Trudeau à son arrivée ce matin au sommet de l’APEC à Manille. (Aaron Favila, Associated Press)

