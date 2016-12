Devenez un sénateur canadien. Indemnité de session de base : 142 400 $

Le nouveau gouvernement canadien de Justin Trudeau vient d’annoncer une série de mesures qui devraient réduire sensiblement les nominations politiques au Sénat du Canada des politiciens de carrière. Recherché : de simples citoyens sans couleur politique, mais impliqués dans leur milieu.

Ottawa annonce ainsi la mise sur pied d’un comité pour nommer les prochains sénateurs et qui sera composé de trois membres représentant le gouvernement et de deux membres représentant la province d’origine du siège vacant au Sénat. Ce comité devra nommer cinq sénateurs dès le début de 2016, soit deux Ontariens, deux Manitobains et un Québécois.

Le premier ministre Justin Trudeau s’engage d’autre part à sélectionner parmi ces cinq nouveaux sénateurs le leader de son gouvernement au Sénat.

Le saviez-vous?

– En plus du salaire de base de 142 400, le leader du gouvernement au Sénat reçoit une prime de 80 100,00 $

– Le Président du Sénat doit se contenter pour sa part d’une prime de 58 500,00 $ Un ancien président du Sénat ajourd’hui décédé, Pierre Claude Nolin. © PC / Adrian Wyld

Le gouvernement libéral dit faire un pas de plus vers la disparition de la partisanerie au Sénat

« Cela amène du vrai changement au Sénat pour la première fois depuis des décennies », a déclaré la ministre des Institutions démocratiques Maryam Monsef lors d’une conférence de presse, jeudi matin, à Ottawa.

La ministre a tenu à souligner que les citoyens canadiens pourront personnellement soumettre leur candidature à un poste de sénateur. Le Sénat compte 22 sièges vacants en ce moment.

Le comité proposera cinq candidats pour chaque poste de sénateur à pourvoir et c’est le premier ministre qui aura le dernier mot.

Aide-mémoire…

Point de miettes de craquelin ou de camembert froid en avion pour madame la sénatrice

– En avril dernier, les propos de la sénatrice canadienne Nancy Ruth avait provoqué l’ire, l’irritation ou encore l’hilarité chez plusieurs Canadiens.

– Cette conservatrice s’était dite outrée d’avoir à justifier toutes ses dépenses au vérificateur général du Canada.

– Appelée à expliquer pourquoi elle avait choisi de facturer le gouvernement pour un petit-déjeuner et de ne pas prendre le repas fourni gratuitement lors d’un vol en avion, la sénatrice Nancy Ruth avait plaidé qu’elle aurait ainsi dû se contenter de camembert froid et de craquelins brisés : « Si vous voulez du camembert glacé avec des craquelins brisés, vous pouvez l’avoir! » La sénatrice conservatrice, Nancy Ruth (archives) © PC / Sean Kilpatrick

RCI avec La Presse Canadienne

Sur le même thème…

L’approche libérale pour pourvoir les sièges vacants au Sénat – Radio-Canada

Le nouveau processus de sélection des sénateurs est-il constitutionnel? – Radio-Canada

La saga de la réforme du Sénat – Radio-Canada