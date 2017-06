Les Canadiens auraient-ils peur d’apprendre plus qu’une langue?

C’est la Bonne Question que nous suggère une conversation avec une auditrice de Radio-Canada International qui se trouve au Cameroun.

5,8 millions de Canadiens se disent aujourd’hui bilingues, presque un Canadien sur six

Selon une enquête nationale publiée il y a deux ans et portant sur les années 1961-2011, il y a cependant une nette stagnation et parfois un déclin soutenu depuis l’an 2000 de la capacité des Canadiens de s’exprimer à la fois en français et anglais.

Les jeunes sont au coeur d’une des deux raisons proposées par Statistique Canada pour expliquer le déclin du bilinguisme. Le niveau d’exposition des élèves hors du Québec à des programmes de français langue seconde a diminué.

Ils étaient 1,8 million élèves à suivre ces cours il y a 20 ans et ils ne sont maintenant que 1,4 million.

Le saviez-vous?

– À l’extérieur de la province du Québec cependant, moins de 10 % de la population canadienne est bilingue (9,7 %).

– La province du Québec fournit 57 % de toute la population bilingue canadienne (3,3 millions de personnes, soit plus de 42 % de la population québécoise), et l’Ontario 23 % (1,4 million)

– En ajoutant le Nouveau-Brunswick, 86 % des Canadiens bilingues demeurent donc dans seulement trois des 10 provinces canadiennes. Selon des données de 2001, le trilinguisme est plus fréquent au Québec (8,9%) qu’au Canada dans son ensemble (5,6%) mais il l’est beaucoup moins que dans l’Union européenne (50,8%). © Istock

Sur le même thème

Secret des polyglottes : savoir deux langues avant l’âge de 12 mois – RCI

L’évolution du bilinguisme français-anglais au Canada de 1961 à 2011 – Gouvernement du Canada

La cote du bilinguisme est en baisse au pays – Le Devoir

Allez! Posez-moi une question sur le Canada : Stéphane.parent@radio-canada.ca