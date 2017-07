La machine à laver qui fera disparaitre la sécheuse?

Une machine à laver, présentée par son constructeur comme la Tesla des machines à laver, promet à ses utilisateurs d’à la fois laver et sécher le linge. Une seule machine moins chère que le duo laveuse-sécheuse haut de gamme.

Glenn Reid, un ancien collaborateur de Steve Jobs à la compagnie Next et chez Apple rêve qu’on « se souvienne de lui sur une page Wikipédia comme celui qui a éliminé les sécheuses ». Afin de réaliser ce rêve, Reid a créé les machines à laver Marathon, intégrant le séchage au cycle de lavage. Une laveuse-sécheuse en un seul appareil aux performances égales à une laveuse et à une sécheuse haut de gamme, selon Glenn Reid. La machine Marathon se vend 1400 $.

Reid s’inspire d’une technologie existante, le « ventless » qui équipe déjà des laveuses-sécheuses. Ces machines relativement populaires en Europe sont toutefois limitées (elles lavent et sèchent de petites brassées seulement) et sont lentes.

Reid, qui expose sa machine au CES 2016, affirme pallier ces faiblesses et apporter des améliorations technologiques majeures. Par exemple, il est possible de lancer automatiquement le lavage et le séchage lorsque l’électricité est à son prix le plus bas grâce à un utilitaire connecté à Internet; il est également possible d’optimiser le temps d’usage en mémorisant les habitudes de lavage et en prodiguant aux usagers des conseils sur l’écran de la laveuse.

Les usagers peuvent également personnaliser les cycles de lavage selon le volume de lessive et planifier les heures de lavage selon les besoins et disponibilités des différents membres de la famille.

Reid indique que sa stratégie consiste à modifier la conception et la technologie qui soutiennent les appareils électroménagers comme l’a fait Elon Musk dans le marché de l’automobile avec sa voiture Tesla Roaster.

Des tests indépendants préliminaires, effectués sur la machine à laver Marathon, ont permis de constater que sa performance est acceptable et digne d’une laveuse moyenne gamme. À cause de sa capacité moyenne et de sa relative lenteur, elle convient plus aux personnes vivant seules plutôt qu’à une famille nombreuse ayant beaucoup de lessive à faire.

Glenn Reid doit apporter des améliorations à la machine à laver Marathon au niveau de ses performances et capacités et prouver sa fiabilité avant que Wikipédia le consacre « comme celui qui a enterré les sécheuses ».