G3PP, l’enzyme qui donne de l’espoir aux diabétiques et aux obèses

La G3PP détoxifie les sucres dans divers organes de notre corps

La découverte de Marc Prentki, Murthy Madiraju et Yves Mugabo est majeure.

Ces scientifiques du Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM) ont identifié une enzyme, la glycérol-3-phosphate-phosphatase (G3PP), capable de réguler le glucose dans les cellules en détournant l’excès sous forme de glycérol.

Cette régulation permettra, entre autres, de prévenir la formation et le stockage excessif de lipides.

La découverte d’une enzyme contre l’excès de sucre qui pourrait être une arme anti-diabète.

La découverte des trois chercheurs et de leur équipe pourrait permettre de mettre au point, d’ici quelques années, un traitement pour le diabète de type 2 mais aussi l’obésité, les maladies cardiovasculaires et, comme le souhaite Marc Prentki, le cancer.

Le docteur Prentki, chercheur au CRCHUM et professeur à l’Université de Montréal, nous explique les répercussions d’une telle découverte.

Les résultats de cette recherche ont été publiés dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.