Pouvez-vous nommer un légume ou un fruit 100 % canadien?

C’est la Bonne question que nous pose l’un de nos auditeurs qui se trouve en France et qui comme le veut la tradition s’avère un fin gourmet capable d’ajouter beaucoup d’ingrédients à cette conversation sur les fruits et légumes de nos pays respectifs.

Cette question sur des aliments essentiels à la bonne santé des Canadiens ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe puisque les fruits et légumes semblent au centre des préoccupations ces jours-ci de beaucoup de nos ménages qui subissent le choc des prix élevés à l’épicerie particulièrement en ce qui a trait aux fruits et légumes.

Étant donné que 81 % de tous nos fruits et légumes consommés au Canada sont importés, ils sont vulnérables aux variations des devises. En raison de la faiblesse de notre dollar, leurs prix devraient donc bondir encore de 4 à 4,5 % d’ici la fin de l’année.

Or, les experts affirment que les consommateurs canadiens peuvent contourner ses hausses de prix en se procurant des légumes et des fruits typiquement produits au Canada.

Le canola

Cette plante qui appartient à la famille des choux-fleurs et des choux qui est a l’origine d’une des plus importantes cultures d’oléagineux au monde et qui est 100 % canadienne d’ou son nom né de la contraction de Canada et de ola qui signifie « huile ».

Le canola : un nom, une histoire

La plupart des fruits cultivés au Canada appartiennent à la famille de la rose

Parmi ces fruits, on compte la pomme, la poire, la pêche, la nectarine, la prune et le pruneau, la cerise et l’abricot, ainsi que les baies comme la fraise, la framboise, la canneberge et le bleuet).

La culture des fruits au Canada elle cependant restreinte aux régions où la température hivernale ne descend pas beaucoup sous les -20 °C. C’est pourquoi elle se pratique surtout en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec.

Pour ce qui est de la culture des légumes, il s’agit d’un secteur encore plus important au Canada au niveau des tomates et des légumineuses. Le Canada est l’un des plus grands producteurs de lentilles, de pois chiches, de fèves et de pois secs au monde.

Depuis 2001, le Canada a perdu 34 255 hectares

Les cinq fruits et cinq légumes les plus consommés au Canada

– FRUITS : bananes, pommes, melons, oranges, et raisins

– LÉGUMES : pommes de terre, laitue, tomates, oignons et carottes Des étals de fruits et de légume au célèbre marché Jean-Talon à Montréal.

