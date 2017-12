Les règles d’obtention du permis de conduire québécois freineraient les immigrants qui veulent travailler

Des immigrants de la ville de Québec disent avoir de la difficulté à passer leur examen de conduite ce qui ralentit leur intégration.

Ces nouveaux arrivants au Québec affirment que les règles qui balisent l’obtention du permis de conduire dans leur province d’accueil limitent sérieusement leurs possibilités d’emploi.

Robert Mungu qui est originaire du Congo a expliqué à CBC News qu’il a été contraint de refuser une offre d’emploi après avoir échoué le test, car il existe une période d’attente d’un mois avant qu’il ne soit en mesure de le reprendre.

Mario Vaillancourt de la Société de l’Assurance Automobile du Québec (SAAQ) signale que les immigrants peuvent tout de même être testé sur la route dans leur langue, et ce gratuitement, ce qui représente deux obstacles de moins très importants vers la réussite.

À la base cependant, « Il faut être un bon conducteur », conclu Mario Vaillancourt. « Pour vous-même, et pour les autres conducteurs. »

Il échoue son test écrit

Robert Mungu dit qu’il a étudié les 300 pages du guide de conduite automobile de la SAAQ et qu’il a examiné les exemples de questions du test écrit sur le site Web de la SAAQ. Or, il n’a toujours pas réussi le test écrit et ce après quatre tentatives.

D’autres nouveaux arrivants comme lui au sein des communautés népalaises et vénézuéliennes de la ville de Québec disent qu’ils ont également connu des problèmes avec l’examen écrit.

Selon la SAAQ, quatre personnes sur cinq testées à son bureau principal de la ville de Québec réussissent le test.

Robert Mungu suggère que le Québec raccourcisse le temps d’attente entre les tentatives de test.

Une autre mesure pour faciliter l’obtention du permis

D’après la SAAQ, les nouveaux arrivants qui détiennent un permis de conduire valide provenant d’une poignée de pays (dont les États-Unis, l’Allemagne, l’Autriche et le Japon, entre autres) peuvent l’échanger pour un permis classe 5 du Québec sans avoir à suivre un cours ou à prendre un examen du gouvernement.

Le saviez-vous?

– Une école de conduite à Edmonton, en Alberta, a décidé d’offrir des cours de conduite gratuits aux réfugiés syriens, pour leur donner un petit coup de main.

– Le propriétaire de l’école de conduite automobile Go Amigo d’Edmonton offre une formation gratuite aux réfugiés syriens arrivés récemment dans la ville.

– Maamoun Hawa affirme qu’une telle formation est une clé à leur indépendance. « Ces gens ont de nombreux besoins. J’ai pensé que je pouvais leur apporter ma contribution de cette façon. Ils en ont besoin. Ils recherchent des emplois et ils doivent apprendre la conduite automobile le plus tôt possible », explique le propriétaire de Go Amigo. SANAM ISLAM/METRO

RCI avec CBC et Radio-Canada

