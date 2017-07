Un joyau naturel de la baie de Fundy s’effondre

À la mi-mai, quand le parc des rochers Hopewell Rocks au Nouveau-Brunswick sera de nouveau ouvert aux visiteurs pour la saison d’été, il ne sera plus le même.

La nature, ayant tous les droits, l’a en effet transformé.

Les deux photos ont été prises au même endroit à 17 mois d’intervalle. © Hopewell rocks

Une des énormes formations rocheuses vient de s’effondrer. L’« Elephant Rock » était l’un des rochers le plus photographiés de ce parc provincial situé dans la baie de Fundy, non loin de la province de la Nouvelle-Écosse.

Sculpté par les plus hautes marées du monde depuis des milliers d’années, l’« Elephant Rock » comme on le surnommait à cause de sa ressemblance avec le pachyderme, avait déjà subi des changements il y a quelques années lors d’un autre effondrement. Cette fois-ci, 100 à 200 tonnes de roches se sont détachées du rocher qui fait de 12 à 20 mètres de hauteur.

Ce type de phénomène est prévisible peut-on lire sur la page Facebook du parc, « Notre paysage rocheux subit l’action des forces de la nature telles que la marée, le vent la neige, la pluie et le changement brutal de température, et est donc en permanente évolution ».

L’« Elephant Rock » était une des 17 formations rocheuses, de gigantesques monolithes surnommés les pots de fleurs qui font la renommée de la baie de Fundy. Des milliers de visiteurs, de partout dans le monde, viennent chaque année y marcher à marée basse, avant que la marée montante n’en submerge la base.

« S’il est triste de voir une formation rocheuse bien-aimée s’effondrer, il est aussi emballant de voir les mêmes forces de la nature qui ont créé le parc en train de remodeler les côtes de demain ». Kevin Snair, superviseur des services d’interprétation du parc.



Les aurores boréales à Hopewell Rocks

Le parc provincial Hopewell Rocks est situé dans la réserve de biosphère de Fundy.

