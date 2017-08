Des populistes extrémistes à la Marine Le Pen existent-ils ici ?

Sous une pluie d’insultes et les cris des protestataires, Marine Le Pen, la chef du Front National est venue il y a une quinzaine de jours faire la leçon hier aux Canadiens ou a la classe politique québécoise sur les dangers d’accueillir des réfugiés syriens et trop d’immigrants.

Elle est venue mettre notamment de l’avant le risque de la présence de terroristes parmi les immigrants.

Mais elle n’aura au final rallié presque personne à sa cause, du moins publiquement. Par ses propos vexants, elle est peut-être même passée elle-même pour l’une de ces personnes étrangères prétendument dangereuses pour notre société qu’elle était venue dénoncer et auxquelles nous devrions refuser l’entrée au Canada.

Cette affaire nous amène à la Bonne question d’un auditeur de Radio-Canada International qui veut savoir si le Canada possède ses propres populistes extrémistes issus de la gauche ou de la droite comme les Le Pen en France du Front National.

Le matin du 22 octobre 2014 à Ottawa, une fusillade débute au Monument commémoratif de guerre pour se terminer au Parlement du Canada. Elle a fait deux morts : le caporal Nathan Cirillo et le suspect, identifié sous le nom de Michael Zehaf-Bibeau. © ICI Radio-Canada/Michel Aspirot

Le saviez-vous

Un attentat terroriste ou extrémiste par mois au Canada

– Entre 2000 et 2014, un attentat par mois a frappé le Canada, et une attaque sur cinq s’est déroulée au Québec, en moyenne.

– Par ailleurs, 15 % de ces événements se sont produits à Montréal, faisant de la métropole québécoise la ville la plus touchée au pays.

– Ottawa est la deuxième ville la plus souvent visée (13,2 %), suivie de Toronto (9,8 %), Calgary (9,3 %) et de Vancouver (6,7 %).

– Toutefois, contrairement à la tragédie du 13 novembre dernier à Paris ou celle de Bruxelles ce mois-ci, la très grande majorité de ces actes ne tuent personne et les groupes islamistes sont loin d’en être les principaux instigateurs.

– Cela s’est traduit au Canada par un total de 18 morts et 102 blessés entre 2000 et 2014.

– Fait à noter, le Canada n’a jamais connu d’attaques suicides depuis 1960.

Source : Canadian network for research on terrorism, security and society, qui a recensé 1 400 attentats terroristes ou extrémistes au Canada depuis 1960.