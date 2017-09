Mario Cyr, l’homme qui plonge sous les glaces

© Mario Cyr

La première fois, il avait 17 ans. 40 ans plus tard, Mario Cyr plonge toujours dans les profondeurs abyssales des océans.

La plupart du temps, on le retrouve en Arctique ou en Antarctique où il photographie et filme la flore et la faune sous-marine.

Les plongeurs de sa trempe sont rares, ils ne sont pas plus de cinq experts de plongée sous les glaces dans le monde.

Rare et recherché

Son expertise de preneur d’image dans les eaux glacées l’a amené à participer à des tournages pour de nombreuses chaînes, au Canada et à l’international, que ce soit Imax 3D, la BBC, David Suzuki pour la CBC, Discovery Channel, la BBC National Geographic ou NHK Japon

Ses impressionnantes photographies sont aussi exposées un peu partout. Récemment, une exposition lui était consacrée à Nanchang, en Chine.

Quand il ne plonge pas, il se réfugie dans son coin de pays, les Îles-de-la-Madeleine, un archipel du golfe du Saint-Laurent au Québec où je l’ai joint :

