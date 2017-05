Des réfugiés syriens pourront étudier gratuitement à l’université au Québec

L’Université Concordia, au centre-ville de Montréal, et la Fondation des enfants syriens couvriront les dépenses des étudiants.

En tout, ce sont sept réfugiés syriens que l’Université Concordia parrainera et qui pourront poursuivre gratuitement leurs études supérieures au Québec.

Cette initiative est celle de Fondation des enfants syriens, qui tenait son souper annuel de collecte de fonds dimanche soir à Laval. Sept récents diplômés de l’école de la Fondation au Moyen-Orient arriveront sous peu à Montréal pour poursuivre leurs études supérieures à l’Université Concordia.

L’institution universitaire les exonérera des droits de scolarité, alors que la Fondation des enfants syriens les aidera à assumer les coûts inhérents à leur installation à Montréal.

Université Concordia – Photo CBC

Un peu d’histoire…

– La Fondation des enfants syriens est un organisme sans but lucratif qui s’est fait connaître en 2012 lorsqu’elle a fondé en Turquie une école à la frontière de la Syrie pour offrir une éducation gratuite aux enfants qui ont fui la Syrie.

– L’école Al-Salam, installée dans la ville de Reyhanli, en Turquie — à moins de 2 kilomètres de la frontière syrienne —, accueille gratuitement 2000 élèves âgés de 6 à 20 ans.

– À l’ouverture de l’école en octobre 2012, les bénévoles s’attendaient à recevoir 300 enfants. Ce sont finalement 900 élèves qui sont arrivés le premier jour.

– Peu à peu, l’école — dont le nom en arabe signifie « école de la paix » — s’est agrandie. Elle offre aujourd’hui une éducation primaire et secondaire complète, en plus de dispenser un soutien psychologique aux enfants qui ont fui la guerre.