Comment protéger son compte Facebook des pirates?

Plusieurs membres de réseau social Facebook ont été l’objet de piratage. Comment mieux protéger son compte Facebook contre les actions malicieuses des pirates?

Les membres du populaire réseau social, notamment les milleniums sont enclins de mettre des informations personnelles sensibles sur Facebook. Les pirates y trouvent un terreau fertile pour effectuer, entre -autre, de l’hameçonnage, de l’usurpation d’identité … Des anciens amoureux ou amis seront également tentés à narguer leurs ex-amis Facebook en piratant leurs comptes particulièrement leurs photos.

Afin de vous prémunir contre ces attaques indésirables, voici quelques changements à apporter à la configuration de votre compte Facebook.

1 Sélectionnez dans le menu déroulant de votre compte Facebook, en haut à droite de l’écran et Cliquez sur « Configuration »( « Setting » )

2 .Dans la page « Configuration », cliquez sur « Sécurité » (« Security »)

3 Cliquer sur l’option « approbation de l’identification» (« Login Approvals»)

4 . Cochez ensuite sur l’option « require security code to access my account from unknown browsers » ( un code de sécurité est requis pour accéder à mon compte à partir d’un fureteur inconnu. C’est un mot de passe supplémentaire généré instantanément par Facebook ). En activant cette option, vous recevrez une alerte (voir les détails dans l’étape suivante) lorsque des pirates tentent d’accéder à votre compte Facebook.

5. Déterminer via quel moyen vous seriez avisé soit par l’entremise d’un texto ( SMS); par l’entremise d’un générateur de code. Le code de sécurité vous sera envoyé à votre téléphone intelligent. Pour ceux qui n’ont pas de téléphone, le réseau social leur propose l’option « Get codes to use when you don’t have your telephone » qui leur habilitent de générer le code de sécurité à partir de leur compte Facebook.

Les recommandations classiques de sécurité, à savoir notamment un mot de passe long alphanumérique et renouvelé périodiquement, restent toutefois en vigueur. L’option « Login Approvals » apporte un niveau de sécurité supérieur à la configuration de base.

Zoubeir Jazi