[…] Cyberintimidation : la justice canadienne veut entendre un Néerlandais […]

Un Néerlandais pourrait être extradé vers le Canada. Aydin C. est soupçonné d’être lié au suicide de l’adolescente canadienne Amanda Todd en 2012.

Amanda Michelle Todd, une adolescente canadienne âgée de 15 ans, s’était suicidée le 10 octobre 2012 chez elle à Port Coquitlam, en Colombie-Britannique.

Avant de poser le geste fatal, la jeune fille avait posté sur YouTube une vidéo dans laquelle elle racontait son expérience en matière de chantage, de harcèlement et d’agression physique. Le court film en noir et blanc composé d’une série de post-its décrivait en quelques mots les mauvais traitements qu’elle avait subis.

Un homme, identifié par les médias néerlandais comme Aydin C. 38 ans, est soupçonné d’être lié au suicide d’Amanda Todd. Plus globalement, on pense qu’il a forcé des dizaines de jeunes filles, notamment aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Norvège et aux Etats-Unis, à réaliser des actes sexuels devant leurs webcams.

Il avait été interpellé en janvier 2014 à Tilburg, au sud des Pays-Bas. Le Canada aimerait le juger. Mardi, la justice néerlandaise doit statuer sur la demande d’extradition canadienne.

Des bougies en mémoire d’Amanda Todd. L’adolescente décédée est devenue le symbole de la lutte contre la cyber-intimidation © Catherine Marineau-Dufresne

Extorsion et sollicitation d’enfants

« Cette affaire porte sur son extradition ou non », a indiqué à l’AFP Soemisa Zeiani, chargée de communications au tribunal d’Amsterdam, soulignant que la décision des juges sera rendue « dans les deux semaines ».

En manque d’amis, Amanda en cherchait via des sites de clavardage dès l’âge de douze ans. Elle était tombée sur un prédateur qui l’avait persuadée d’abord de lui montrer ses seins via une webcam, puis avait fait du chantage pour qu’elle lui « fasse un show ». Elle avait alors refusé et il s’était vengé en affichant sa photo sur Internet.

La tactique d’Aydin C. consistait en effet à publier les anciennes vidéos de ses victimes si elles refusaient d’en tourner de nouvelles.

À quinze ans, en octobre 2012, Amanda avait finalement décidé de mettre fin à son calvaire.

Le procès d’Aydin C., actuellement détenu aux Pays-Bas pour production et diffusion de pornographie infantile, aura lieu « après l’été », a ajouté le tribunal d’Amsterdam.

Selon l’agence de presse néerlandaise ANP, Aydin C. est par ailleurs suspecté par les autorités canadiennes d’extorsion, de sollicitation d’enfants sur Internet à des fins sexuelles, de menaces ou de harcèlement.

