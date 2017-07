Une parcelle aquatique du sentier transcanadien à l’honneur au festival Paddle Canada à Thunder Bay

Le Canada des grands espaces des couchers de soleil à couper le souffle, de l’eau pure et fraîche (en fait, disons froide pour plusieurs), et de l’aventure à vous faire grandir est encore et toujours bien réel, notamment en été.

Un film tourné dans le nord-ouest de l’Ontario est la preuve bien réelle.

Path of the Paddle Water Trail (trad.: le sentier de la piste de l’aviron sur l’eau) s’est vu décerner le prix du meilleur film inspirant (Best Inspirational Film) de l’édition de cette année du festival Paddle Canada’s Waterwalker qui s’ouvre ce soir, mardi 14 juin, à Thunder Bay.

Ce paddle movie – par opposition à un road movie – de dix minutes est une réalisation de Jon et de Carrie Nolan, deux avironneurs passionnés de plein air qui ont parcouru la route aquatique de Thunder Bay jusqu’au Manitoba, retraçant une partie d’une des routes de transhumance et de négoce des Amérindiens tout comme des premiers explorateurs européens du Bouclier canadien, un périple de 1000 kilomètres.

Ces 1000 kilomètres font partie du sentier transcanadien, une invitation à l’aventure et au dépassement de soi.

Le sentier transcanadien est le sentier récréatif le plus long au monde. Lorsqu’il sera achevé, le Sentier s’étendra sur 21 500 kilomètres entre les océans Atlantique, Pacifique et Arctique, reliant près de 1000 communautés.

Voici la bande annonce du film.

RCI, CBC Thunder Bay, Paddle Canada’s Waterwalker Film Festival, Sentier transcanadien.