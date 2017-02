Combien gagne un chauffeur d’Uber?

Le fondateur d’Uber, Travis Kalanick, lors du lancement de ce service, en 2013, avait indiqué que les chauffeurs pourraient gagner 100 000 $ par an. Quel est le revenu d’un chauffeur d’Uber? Trois ans plus tard, les promesses de Kalanick étaient-elles réalistes?

Le site Buzzfeed a eu accès à des documents internes de la compagnie Uber sur les voyages effectués par les chauffeurs du service de réservation de voiture avec chauffeur dans les trois marchés de Denver, Détroit et Houston. Les données couvrent plus de 1 million de voyages effectués en 2015. Selon les calculs de Buzzfeed, le revenu horaire net d’un chauffeur ne dépasse pas 17,35 $ (13,17 $ par heure dans le marché de Denver, 13,97 $ par heure dans le marché de Houston et 11,39$ par heure dans le marché de Détroit ).

Uber retient à la source 25 % de chaque dollar gagné par ses chauffeurs.

Il est difficile de savoir avec précision les revenus des chauffeurs, compte tenu des variations dans les coûts d’exploitation (frais d’entretien ou de location de la voiture, carburant, assurance, etc.).

Dans d’autres villes ou provinces, dont notamment le Québec, les chauffeurs d’Uber peuvent gagner un peu plus que 17,35 $ grâce aux faibles frais d’exploitation (absence d’une assurance commerciale coûteuse applicable aux chauffeurs de taxi, etc. ) et aux avantages fiscaux accordés aux travailleurs autonomes.

« J’aime cet emploi. Mais, il n’est pas payant », a déclaré Steve Rogers, un chauffeur d’Uber de Détroit à Buzzfeed News. Il gagne 11,39 $ par heure, soit un taux légèrement supérieur au salaire minimum, qui est de 11,04 $ par heure.

Avec de tels revenus, on est loin des 100 000 $ promis aux chauffeurs d’Uber par le patron,Travis Kalanick.

La valeur d’Uber, après le récent investissement de l’Arabaie saoudite, est estimée à 62,5 milliards dollars américains.



Zoubeir Jazi