Une application belgo-canadienne mesure les effets de la météo sur votre santé

Blisly, une application mobile développée à partir d’études et de recherches statistiques, permet aux météo-sensibles de planifier leur vie en fonction des aléas de la météo.

L’application a été développée par la météorologue canadienne Jocelyne Blouin et l’ex-directeur du département météo de la Radio-Télévision belge Jean-Charles Beaubois.

Blisly propose un indice de risque personnalisé qui prend en compte les facteurs météorologiques aggravants pour la santé comme la pression, la température ou encore l’humidité.

Les indices pour les allergies et les maux de tête et migraines en fonction des données rentrées par l’utilisateur. © Radio-Canada/Vanessa Destiné via Blisly

L’application s’adresse particulièrement aux personnes souffrant de diverses affections telles que les allergies non alimentaires, les douleurs articulaires, les problèmes respiratoires, les problèmes cardiaques ou encore les migraines. Il s’agit des troubles de santé chroniques les plus courants au sein de population.

Selon l’Agence de la santé publique du Canada, chez les Canadiens âgés de 20 ans et plus, 3 personnes sur 5 vivent avec un de ces symptômes ou maladies.

Pour utiliser l’application, les internautes doivent entrer certaines données comme leur poids et leur taille et choisir le type de problèmes médicaux dont ils souffrent. Ils doivent ensuite documenter leurs symptômes dans un journal de bord. Les informations récoltées, qui demeureront confidentielles, serviront à produire un indice personnalisé, après environ six mois de suivi.

Les deux experts en météorologie ont consulté des études scientifiques qui établissent des liens entre le temps qu’il fait dehors et la santé des individus.

Dans le domaine de la santé, la météo-sensibilité désigne les réactions physiques et psychologiques causées par les phénomènes météorologiques qui peuvent affecter certaines personnes.

Selon l’Institut suisse de météorologie, entre 30 % et 50 % de la population mondiale est météo-sensible.

Exemples d’indices personnalisés pour une personne souffrant de migraines et de céphalées. À l’aide d’un code de couleur et d’icônes, l’utilisateur de l’application mobile blisly connaît en un clin d’œil son degré de risque, les indices étant mis à jour d’heure en heure. © MétéoGlobale

Le concept de météo-sensibilité est aussi utilisé en économie. Il désigne l’influence des saisons sur les habitudes d’achat des consommateurs.

La biométéorologie est la science qui étudie les relations entre le climat et les êtres vivants, y compris les animaux et les plantes.

Pour l’instant, la météorologue estime que son application intéressera surtout les personnes plus âgées en raison des maladies ou des symptômes listés. Elle prend l’exemple des douleurs articulaires, pour lesquelles il n’existe que peu d’études.

Avec cet outil, le médecin pourra suivre les données entrées par le patient [en fonction de son cycle personnel] et adapter la posologie en conséquence, permettant un suivi thérapeutique personnalisé, précise Jocelyne Blouin, qui croit qu’avec le vieillissement de la population et les changements climatiques, la météo risque d’avoir un impact de plus en plus important sur la santé des gens.

Le développement de Blisly doit se poursuivre afin d’inclure une plus grande « sélection » de maladies ou de symptômes.

D’après un texte de Vanessa Destiné, Radio-Canada