Sur les routes du Canada — Dernier arrêt : les trois territoires

Le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon occupent le tiers de la masse terrestre du Canada. Formés en 1870, ils ne représentent qu’environ 3 % de la population du Canada pour un total de 100 000 habitants.

Contrairement aux 10 provinces canadiennes, qui exercent des pouvoirs constitutionnels de plein droit, les trois territoires ont des pouvoirs délégués sous l’autorité du Parlement canadien.

Cambridge Bay, au Nunavut © Chris Wattie / Reuters

Le Nunavut

Il s’agit du plus jeune des territoires. Il a été créé en avril 1999, après la séparation des Territoires du Nord-Ouest.

Nunavut signifie à l’origine « notre terre » (ou « nos terres », au pluriel) en langue inuktitut.

Les Nunavummiuts, comme on appelle les gens du Nunavut, sont composés à environ 85 % d’Inuits, 12 % d’anglophones, 2 % de francophones et quelques allophones installés dans la capitale, Iqaluit, ainsi que dans 28 villages et collectivités.

Le saviez-vous? 50 % de la population mondiale d’ours polaires se trouve au Nunavut

Aucune route ne vous mène au Nunavut. L’été, il faut s’y rendre par bateau. Sinon, en toutes saisons, on doit prendre l’avion.

On y vient pour la faune – les baleines boréales, les narvals, les morses et les ours polaires – et pour les glaciers, les icebergs et la toundra.

Et surtout, on y vient pour rencontrer les collectivités dispersées sur le territoire : Arviat, Pond Inlet, Igloolik, Repulse Bay, Resolute, Arctic Bay, Qikiqtarjuaq, Pangnirtung ou Cape Dorset, la capitale canadienne de l’art inuit.

Les maisons flottantes sur le Grand lac des Esclaves dans la baie de Yellowknife dans les Territoires du Nord-Ouest. © Len Staples / Getty Images

Les Territoires du Nord-Ouest

Formés en 1870, à partir de la Terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest, les Territoires du Nord-Ouest sont peuplés à 50 % par des Dénés, des Inuits et des Métis.

Installée sur la rive du grand lac des Esclaves, la capitale, Yellowknife, est surnommée la « capitale nord-américaine du diamant ».

C’est dans les Territoires du Nord-Ouest que se trouve le plus long fleuve du Canada, le fleuve Mackenzie. Le territoire qu’il parcourt est l’une des dernières grandes régions vierges du monde.

Notre guide, Frédérique Sauvée, nous entraîne au nord du 60e parallèle :

Le Yukon

Dernier territoire, situé à l’extrême nord-ouest du pays, le Yukon est voisin de l’État américain de l’Alaska. Il est devenu un territoire autonome en 1898, en se détachant des Territoires du Nord-Ouest.

Les deux tiers des habitants du territoire vivent dans la capitale, Whitehorse. Dawson est la deuxième plus grande municipalité.

Qui dit Yukon dit ruée vers l’or. Si des touristes viennent encore y chercher de l’or, beaucoup font le voyage pour expérimenter le « soleil de minuit » et admirer les aurores boréales.

Mais il y a plus que cela à faire, comme le raconte Frédérique Sauvée :

Journaliste, blogueuse et grande voyageuse, Frédérique Sauvée raconte ses découvertes et coups de coeur dans la collection Explorez des guides Ulysse.

Un cowboy près de Whitehorse, la capitale du territoire du Yukon © Frédérique Sauvée

