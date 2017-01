Brian Young : un maître de la photographie noir et blanc

Brian Young fait partie de ces irréductibles passionnés d’un temps qui ne sera jamais révolu. Si la photographie analogique en noir et blanc (tout comme celle en couleurs) est moins populaire depuis l’arrivée du numérique, elle demeure unique et incontournable par ses qualités esthétiques, le noir et blanc sachant mettre en valeur les formes et l’éclairage des sujets photographiés.

New York en analogique et en noir et blanc

The Train NYC 1984 © Brian Young

Brian Young a quitté Montréal pour New York en 1984 pour étudier à l’International Center of Photography (ICP) en photographie documentaire.

À peine débarqué, le jeune homme est vite confronté à une société qui se relève lentement d’une importante dépression économique.

Les industries et de nombreux New-Yorkais ont fui vers la banlieue.

Le coeur de la ville est devenu une zone sinistrée tout comme le métro devenu la toile des graffiteurs.

C’est ce qu’a immortalisé Brian Young.

Mais ses photos, saisissantes, n’ont pas été vues, ou si peu!

En plus d’avoir collaboré avec des photographes de renom, enseigné la photo lors d’ateliers au Brésil, au Mexique et en Espagne entre autres, ainsi qu’à l’IPC, Brian Young est devenu maître-imprimeur.

Pendant 20 ans, il a possédé son studio photo à Manhattan, déserté petit à petit par la génération numérique.

Photographier en noir et blanc amène à penser la photographie différemment.

Brian Young a ressorti ses photos de 1984 et les a rassemblées dans un ouvrage, publié par Damiani, qui paraîtra cet automne: Brian Young: The Train NYC 1984.

Le livre est ponctué de citations de Shakespeare, d’Allan Ginsberg, de George Orwell (1984), de TS Eliot, et de Sartre en verlan : «ferlan c’est les resaut, tresar»!

Sur Amazon : Brian Young: The Train NYC 1984 Hardcover – 27 septembre 2016

Damiani Éditeur