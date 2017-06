Où se cachent les serpents les plus venimeux du Canada?

Cette semaine, à la Bonne question, nous répondons au téléphone à un de nos auditeurs au Canada qui veut en savoir un peu plus sur les risques de rencontrer en pleine nature l’été un serpent qui pourrait être venimeux.

Notre enquête a révélé trois ou quatre espèces problématiques, et il faudra écouter l’entrevue pour savoir avec précision où elle se trouvent.

Serpent Massassauga (Sistrurus catenatus) Crédit photo: LA Dawson – Wikipedia

Aussi appelé Sistrurus catenatus, le serpent à sonnettes massasauga est le seul serpent venimeux originaire de l’Ontario. Il peut atteindre jusqu’à un mètre de longueur et, s’il a l’air intimidant, il est dans les faits assez timide et ne frappe que s’il se sent menacé. Ce serpent n’injecte son venin dans les victimes qu’environ 75 % du temps.

Crotale de l’ouest- Présent dans l’intérieur de la Colombie-Britannique, le serpent à sonnettes peut atteindre jusqu’à 1,6 mètre de longueur et est habituellement observé dans un endroit sec et vaste.

Le crotale de l’ouest ou des prairies est un serpent à sonnettes qui peut atteindre jusqu’à 1,6 mètre de longueur et qui n’attaquera pas, à moins qu’il se sente lui aussi menacé. Avant d’attaquer, il envoie généralement un avertissement en s’enroulant sur lui-même et en faisant vibrer son hochet, comme on peut le voir sur cette photo. Ses morsures sont rarement mortelles, mais elles peuvent causer de graves crampes abdominales, des nausées et un essoufflement.

Attention au crotale des bois

Ce serpent qu’on trouve habituellement aux États-Unis et dont la morsure peut entraîner la mort aurait migré récemment dans la région de la Montérégie au sud du Québec. Sa morsure peut causer une enflure douloureuse, une paralysie musculaire et la destruction des tissus. Elle peut également entraîner la mort.

On décrit le crotale des bois comme étant le serpent le plus dangereux d’Amérique du Nord et on le retrouve habituellement dans le sud de l’Ontario et dans l’Ouest canadien ainsi que dans plusieurs États américains.

Il est l’un des serpents les plus dangereux d’Amérique de par ses grands crochets à venin et la forte quantité qu’il en injecte, mais son caractère plutôt placide et sa période d’activité restreinte dans l’année font qu’il est rarement impliqué dans des morsures mortelles sur l’homme.

Par ailleurs, la composition de son venin varie fortement entre les différentes populations, certains étant principalement neurotoxiques, d’autres hémorragiques (ou une combinaison des deux).

Crotale des bois (photo 123RF)

RCI avec la Fédération canadienne de la faune.

Allez! Posez-moi une question sur le Canada : Stéphane.parent@radio-canada.ca

