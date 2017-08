Droits de la personne : invitation polie, mais ferme de Justin Trudeau à la Chine pour en faire plus

Jeudi soir, au terme de la troisième journée de sa visite officielle en Chine, le premier ministre canadien a évoqué la délicate question des droits de la personne devant un parterre de gens d’affaires à Shanghai.

Durant une allocution de 22 minutes, le premier ministre a soutenu que le Canada a encouragé la Chine à s’engager davantage dans la voie de la liberté d’expression et de la bonne gouvernance.

M. Trudeau a affirmé que le rapprochement économique et commercial entre les deux pays favorisera un dialogue franc et direct sur les questions de droits de la personne, de gouvernance et d’État de droit.

Discussions délicates mais nécessaires

Devant les gens d’affaires réunis à l’invitation du Conseil d’affaires Canada-Chine, le premier ministre a aussi rappelé que tous les membres du village global ont un intérêt certain dans ce qui se passe en Chine.

Les succès de la planète tout entière sont inexorablement liés à ceux de la Chine, a-t-il dit. « Je sais que ces discussions provoquent parfois des malaises, mais elles sont nécessaires », a indiqué M. Trudeau.

Le premier ministre a soutenu qu’il avait rappelé en privé aux dirigeants chinois, mardi et mercredi de cette semaine, que le Canada avait grandi en acceptant une diversité de perspectives, et que la Chine bénéficierait tout autant de cette ouverture.

Puis, le premier ministre canadien a abordé une autre délicate question en Chine, celle de l’égalité des sexes, en montrant du doigt la table d’honneur très masculine. « Messieurs, nous sommes en 2016 : davantage de femmes devraient prendre place à cette table », a-t-il lancé.

Aide-mémoire…

Plusieurs analystes estiment qu’il n’y a jamais eu autant de répression en Chine depuis l’ère de Mao

– Des centaines d’avocats et d’activistes qui défendent les droits de la personne et des éditeurs de Hong Kong ont notamment été arrêtés.

– Parmi les prisonniers figurent aussi des Tibétains, Hongkongais, Mongols, blogueurs et journalistes de plusieurs nations.

– La situation se serait dégradée notamment depuis que le gouvernement chinois s’est donné, en avril dernier, les outils légaux pour pouvoir expulser les organisations non gouvernementales étrangères qu’il juge menaçantes pour la sécurité de la nation.

Le premier ministre chinois Li Keqiang serre la main au premier ministre canadien Justin Trudeau suite à une conférence au Grand Palais du Peuple à Beijing. © Adrian Wyld

La Chine répond par la bouche de son agence de presse officielle

M. Trudeau n’est pas le premier dirigeant canadien à évoquer directement en Chine le bilan de ce pays en matière de droits de la personne.

Mardi, l’agence de presse officielle Chine nouvelle reprochait au Canada d’envenimer inutilement les relations en propageant des allégations « sans fondements » et arrogantes.

L’agence rappelait aussi le bilan peu reluisant du Canada en matière de droits des Autochtones, qui vivent parfois dans des « conditions misérables ».

Découvrez :

Le Canada, défenseur de la liberté d’expression, a-t-il censuré un média chinois?

C’est un peu le monde à l’envers. Habituellement, ce sont les médias étrangers, dont les médias canadiens, qui se plaignent de censure en Chine. Mais cette fois-ci, c’est une vedette de la télévision chinoise qui accuse les promoteurs du tourisme canadien en Chine d’avoir censuré son émission sur les Autochtones quelques jours avant la première visite officielle du premier ministre Justin Trudeau.

Lisez la suite… Le très populaire animateur chinois Gao Xiaosong dit avoir été censuré par Destination CanadaCrédit photo : iQiyi …

