Le roman Sarah et moi : quand l’auteur Christian Tétreault laisse parler sa fille décédée à travers lui

«J’ai perdu un enfant. Ma fille est décédée à deux ans et demi, le 29 septembre 1985. Et, depuis cette journée-là, j’ai refusé sa mort et je me suis mis à vivre, à sa place, par procuration. Et, dans le fond, le roman Sarah et moi a été écrit par ma fille, à travers moi. J’ai toujours été très impliqué dans la vie que ma fille n’a pas eue.»

C’est par ces mots que l’auteur et communicateur Christian Tétreault décrit l’étincelle qui l’a lancé dans l’écriture de ce septième livre, comme les six précédents, paru aux Éditions de l’Homme.

Sarah et Moi, c’est aussi une vie par procuration, celle d’Emma, sœur de Sarah, la narratrice, qui fait le choix de vivre pour deux. À 15 ans, Sarah a sombré dans un profond coma après un accident bête.

Sarah et Emma sont sœurs, presque du même âge à quelques jours près, nées de mères adolescentes différentes et adoptée par celle qu’elles appellent maman.

Sarah et moi, c’est aussi l’exploration d’un monde aux limites de l’intimité entre deux êtres séparées par la vie active et le coma dans une chambre d’hôpital, mais qui ont des assises d’une puissance incroyable, l’amour et l’amitié.

« J’ai donné la parole à la personne la plus importante de ma vie, ma fille, qui aurait eu 33 ans cette année. J’ai toujours vécu par procuration sa vie, d’évoluer en son nom. Ce livre-ci est en quelque sorte le témoignage de cela.»

L’histoire de Marie

Je m’appelle Marie raconte l’histoire bouleversante de Marie, petite fille foudroyée par la mort à la suite d’une maladie en apparence bénigne, à l’âge tendre de 2 ans, 3 mois et 14 jours.

« Le 29 septembre 1985, je croyais que la vie s’était arrêtée, que la vie avait frappé le mur. »

Ce livre est le récit de parents courageux qui décident de poursuivre leur route et de réaliser leur rêve d’avoir d’autres enfants. En prime, l’auteur constate qu’en réalité leur fille ne les a jamais vraiment quittés, qu’elle vit toujours dans leur coeur et qu’elle occupe une place de choix au sein de la famille. Et, surtout, que la mort de cette enfant a fait de lui un homme meilleur et lui a permis de vivre un bonheur auquel il n’aurait jamais eu accès sans cette épreuve. Marie est devenue sa source d’inspiration et son ange gardien.

« Comment tu as fait pour devenir un homme heureux malgré la mort de ta fille? C’est là que j’ai décidé d’écrire Je m’appelle Marie. C’est un témoignage. Il n’y a rien pour arrêter le bonheur, même pas ça.»

Christian Tétreault est l’invité au micro de Raymond Desmarteau.Écoutez