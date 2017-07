Les plus belles mélodies d’Enzo De Rosa au Canada

Lorsqu’il était jeune, Enzo De Rosa a été mis au défi par sa mère. Elle lui a promis quelques pièces de monnaie pour chaque chanson qu’il apprendrait par cœur. C’est ainsi que sa première passion, la musique, est née.

Mais c’est en 2012, lors de sa rencontre avec la soprano Isabelle Metwalli à Toronto, que la vie professionnelle et personnelle de ce compositeur et virtuose du piano allait prendre un détour insoupçonné. Sans le savoir, Enzo de Rosa venait du même coup de trouver l’amour et son nouveau chez soi.

Aujourd’hui, la musique et son expérience comme nouvel arrivant au Canada s’entremêlent et le guident. Écoutez ce musicien raconter son parcours musical depuis son jeune âge, mais aussi partager ses amours, ses passions. La musique d’Enzo De Rosa sert de toile de fond de cette entrevue :

Quelques projets d’Enzo de Rosa au Canada :

« Les plus belles chansons de films »

« Les plus belles musiques de films »

Parmi les musiques de films au menu on retrouve : Il était une fois en Amérique

Le Facteur.

Il était une fois dans l’Ouest

Jeux interdits

La leçon de piano

Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain

Forrest Gump

La Liste de Schindler

Parfum de femme

Le patient anglais

Les parapluies de Cherbourg

Star Trek

La vie en rose

Le Parrain

La Calle

Chaque mois, en collaboration avec le journal Métro, RCI vous invite à faire connaissance avec un immigrant qui a réussi son intégration sociale et professionnelle. Rencontre avec des hommes et des femmes aux parcours souvent étonnants.