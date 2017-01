Un pas de côté de plus au Canada vers la téléportation humaine

Dommage qu’on ne puisse pas inventer dès aujourd’hui la machine à voyager dans le temps. On pourrait y embarquer et s’y propulser plus de 100 ans dans le futur pour mettre la main sur le fameux secret de la téléportation.

La téléportation quantique est encore très loin de permettre de transporter un être humain d’un lieu à l’autre comme dans la série Star Trek ! © TrekNews.net

Car il faudra certainement tout ce temps, sinon trois fois plus, avant que l’on arrive à se téléporter en toute sécurité comme dans la série Star Treck dont l’action initiale se situe justement, coïncidence étonnante, dans un peu plus de 300 ans!

La téléportation apparaît au 24e siècle être très au point si on se fie à la série américaine (on perd rarement un membre du personnel pour cause de désatomisation dans ces téléportateurs du futur). Aujourd’hui cependant, on arrive seulement à téléporter des protons. Il s’agit en fait d’un pas de côté, et non vers l’avant, vers la téléportation.

L’explication de ce qui a été accompli tout récemment par des scientifiques notamment canadiens requiert une série de pas de danse dans l’univers pas toujours très net du monde quantique.

Téléportations réussies à un coin de rue près de chez vous

Le Dr Wolfgang Tittel et ses collègues de l’Université de Calgary, en Alberta, ont téléporté l’état quantique d’un photon sur une distance de 8,2 km, entre leur laboratoire et l’hôtel de ville de Calgary.

En Chine, les Drs Qiang Zhang et Jian-Wei Pan de l’University of Science and Technology of China ont utilisé une autre technique sur une distance de 30 km.

Les deux études ont montré comment la téléportation quantique pouvait fonctionner dès maintenant en empruntant la simple fibre optique déjà utilisée dans nos régions métropolitaines. (Tant pis pour les citoyens comme moi qui habitent à la campagne où les réseaux de fibres optiques ne seront téléportés en place que dans deux ou trois siècles!)

En 2014, des physiciens européens avaient téléporté l’état quantique d’un photon sur une distance de 25 kilomètres, mais l’expérience n’avait pas été menée à l’aide de réseaux de fil optique.

On a transporté de l’information et pas le Canadien James T Kirk

Wolfgang Tittel © (Riley Brandt / Universidad de Calgary)

Les équipes ont utilisé des méthodes différentes, mais ont donc réussi à téléporter des informations sur plusieurs kilomètres de réseau de fibres optiques dans deux villes.

ON a donc réussi à déplacer le mois dernier un peu d’information d’un lieu à un autre sans envoyer physiquement quoi que ce soit entre les deux endroits. On parle de téléportation, mais dans mon dictionnaire plus terre a terre je n’hésiterais pas a parler de téléinformation.

En langage moins moqueur et plus scientifique, on a donc réussi, comme nous l’expliquait mon collègue et expert scientifique Alain Labelle il y a quelques jours, à transférer les états quantiques d’une particule de lumière, et non des membres de l’équipage de l’Enterprise.

Le professeur de physique et d’astronomie à l’Université de Calgary, Wolfgang Tittel, fait la lumière sur quelques aspects fascinants de son expérience lumineuse.

Durée : 2:33

Écoutez

La téléportation quantique ouvre-t-elle la porte sur la fin du monde?

Plutôt que de se réjouir de ce pas de côté vers la téléportation humaine, certains scientifiques, qui maîtrisent bien plus que nous les rudiments du monde quantique, ruminent.

Tout cela va nous mener, disent-ils vers des ordinateurs quantiques capables bien sûr d’échanger des informations à des vitesses renversantes. Mais ces ordinateurs vont poser de grands problèmes de sécurité, affirment ces experts, autant pour le petit utilisateur sur Facebook que pour les géants comme Apple et Microsoft.

L’avenir s’annonce terrifiant en ce qui concerne la protection de nos informations personnelles et notre vie privée en ligne, explique le spécialiste québécois en cryptographie Gilles Brassard. Les travaux de ce Montréalais sur la téléportation quantique lui ont valu d’être pressenti pour le prix Nobel.

Durée : 2:33

Écoutez

Gilles Brassard, cryptologue montréalais qui a contribué à jeter les bases de la cryptographie quantique. Photo : Radio-Canada / Matthieu Dugal

L’holoportation avant la téléportation

Plus concrètement atteignable dès maintenant que la téléportation véritable des objets ou des informations sur nos ordinateurs personnels, il y a l’holoportation.

L’holoportation promet, dès ce 21e siècle, de vous entourer d’images de synthèse en temps réel, d’un autre lieu par exemple comme si vous y étiez. Vous pourriez même boire du thé avec un copain anglais en Europe comme s’il était à côté de vous, sans parler de votre ami chinois et de son bol de riz. Vous pourriez l’accompagner lui aussi.

Cette démonstration m’a complètement renversé. Beaucoup moins cher que la téléportation et, surtout, moins dangereux.

RCI avec la contribution de Alain Labelle, Sandra Gagnon et Matthieu Dugal de Radio-Canada

Sur le même thème

Un pas de plus vers l’Internet quantique – Radio-Canada

Des chercheurs téléportent une particule de lumière sur 6 kilomètres – Anguille sous roche

Quantum teleportation across a metropolitan fibre network – Nature.com

Institute for Quantum Science and Technology – Université de Calgary

Calgary marks ‘major step’ toward creation of ‘quantum internet’ – CBC