Se garder au chaud grâce à un manteau fabriqué avec de l’asclépiade

C’est maintenant chose faite le premier revêtement d’hiver isolé avec de l’asclépiade arrive sur le marché.

Jean-Philippe Robert, président de Quartz Co est fière de présenter ce manteau :

On fait la première ligne de manteaux en asclépiade au monde », lance Jean-Philippe Robert, président de Quartz Co.

L’asclépiade, communément appelée soie d’Amérique, a longtemps été ignorée par les agriculteurs québécois.

Nathalie Morier, dg de Fibre Monark, confirme que l’asclépiade garde bien au chaud. La coopérative a mis du temps avant de transformer cette plante indigène en un textile hyper performant contre le froid :

On a travaillé fort. Ce sont des années de recherche et de développement pour extraire la fibre et la transformer.

La fibre d’asclépiade a déjà prouvé son efficacité dans conditions extrêmement froides comme sur l’Everest.

Quartz CO, qui fabrique des manteaux, est la première compagnie à offrir des manteaux d’asclépiade au grand public.

Aujourd’hui, on commence par une série limitée. Je suis très content du résultat. L’asclépiade se travaille très bien. On a fait des tests l’hiver dernier, et le manteau a très bien réagi au froid.Jean-Philippe Robert, président de Quartz Co.