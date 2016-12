Walmart Canada jetterait aux poubelles des étagères entières d’aliments

Dans les dictionnaires de la planète, l’expression « gaspillage alimentaire » devrait être suivie par une photo des 36 millions de Canadiens ou encore par celle de Walmart, à en croire un ex-employé.

Le gaspillage alimentaire demeure courant chez les grandes chaines d’alimentation au pays. © iStock

D’abord, les Canadiens, collectivement dans leurs cuisines, jetteraient à la poubelle l’équivalent de 27 milliards de dollars en nourriture chaque année, alors que les Américains, 10 fois plus nombreux que nous, ne jettent tous ensemble que 100 milliards de dollars en nourriture.

Une famille canadienne moyenne envoie ainsi aux poubelles de 700 $ à 1600 $ en aliments. C’est presque l’équivalent d’un sac d’épicerie sur quatre.

Même dans une ville canadienne comme Vancouver, qui a la réputation d’être la grande ville canadienne la plus sensible à l’environnement, on y gaspillerait chaque jour, selon des données prélevées par Radio-Canada l’an dernier, 30 000 œufs, 32 000 pains, 70 000 tasses de lait, 16 000 bananes et 80 000 pommes de terre. Et ce gaspillage n’est pas limité aux seuls citoyens.

En coulisse dans les poubelles de Walmart à Vancouver

Un magasin Walmart © PC / Associated Press/Danny Johnston

Il n’y a pas que dans les cuisines que l’on jette, mais aussi, en amont, à partir des étagères de nos épiceries. Des employés dans la région de Vancouver révèlent à quel point les quantités seraient importantes au niveau de certains magasins Walmart.

Des employés ont déclaré à CBC qu’on leur avait ordonné de jeter de la nourriture dont l’apparence n’était pas parfaite, avec une date de péremption rapprochée ou quand de l’espace devait être fait sur les étagères.

Daniel Schoeler, qui dit avoir travaillé dans plus d’une dizaine de succursales Walmart dans la grande région de Vancouver, affirme que la chaîne est responsable d’un gaspillage alimentaire « dérangeant ».

Il dit avoir vu des quantités importantes de nourriture, qui semblait en parfait état, être mises aux poubelles, et ce, même si Walmart dit ne se débarrasser que des aliments qui ne sont plus comestibles : contenants de margarine, de yogourt, de crème sure, de fromage cottage, des sacs de pommes et de pommes de terre, des melons d’eau, des boîtes de conserve encore bonnes selon leur date de péremption, du fromage, du beurre et des produits de boulangerie… « Ça brise le coeur quand tu rentres à la maison à la fin de la journée de voir autant de nourriture jetée », a-t-il expliqué à l’équipe de Go Public de CBC.

Walmart rétorque qu’elle a établi des partenariats avec plusieurs organisations, comme des banques alimentaires, à qui elle donne de la nourriture invendue.

Daniel Schoeler dit que Walmart jette des quantités importantes de nourriture et qu’elle est responsable de gaspillage alimentaire. © Erica Johnson/CBC

Il serait plus économique de mettre à la poubelle

Will Valley © University of British Columbia

Will Valley, professeur à la Faculté de la terre et des systèmes alimentaires à l’Université de la Colombie-Britannique, pense que la plupart des détaillants jettent la nourriture parce que c’est moins cher de procéder ainsi que de trouver un autre débouché pour ces articles.

« C’est beaucoup plus facile, plus efficace sur le plan des coûts, de ne pas payer ses travailleurs pour séparer la nourriture que de changer leurs habitudes vers un système plus responsable », estime le spécialiste.

Or, différentes astuces allant de la cuisine communautaire à la réduction de la taille des assiettes pourraient réduire considérablement le gaspillage alimentaire canadien.

Le saviez-vous?

– 300 millions de repas seraient jetés dans les décharges canadiennes chaque année

– Pas moins de 40 % des aliments que nous produisons au Canada sont gaspillés, et près de la moitié de ces pertes surviennent le long de la chaîne d’approvisionnement, entre les exploitations agricoles et les magasins d’alimentation.

– On estime qu’au Canada, le gaspillage des aliments représente une perte de 31 milliards de dollars, soit 2 % du produit intérieur brut du pays.

– Le coût pour les entreprises ainsi que pour les municipalités, qui sont responsables de la gestion des déchets organiques, est relativement élevé. Aliments jetés à la poubelle d’une épicerie. © Radio-Canada

RCI avec les informations d’Erica Jonhson et la contribution d’Isabelle Lévesque, Marie Villeneuve, et Philippe Marcoux de Radio-Canada

Sur le même thème

Walmart responsable de gaspillage alimentaire dérangeant – Radio-Canada

Walmart insider says ‘heartbreaking’ amount of food dumped in trash – CBC

Gaspillage alimentaire : les consommateurs au centre du problème – RCI

Halte au gaspillage en cette Journée mondiale de l’alimentation – RCI