Le site web d’Immigration Canada s’écrase sous la pression d’électeurs américains consternés

Le site web de l’Immigration du gouvernement canadien était en panne dans la soirée de mardi, pendant plusieurs heures, au fur et à mesure que les résultats des élections présidentielles des États-Unis étaient dévoilés.

Le site web de Citoyenneté et Immigration Canada est d’abord progressivement devenu inaccessible à certains utilisateurs. En cliquant sur le site vers 23 heures (heure de New York), les visiteurs obtenaient un message d’erreur signalant que la page recherchée avait un problème et qu’elle ne pouvait être affichée.

Peu après 21 heures, le compte Twitter d’immigration Canada a publié cette image avec le message suivant : « Au Canada, les immigrants sont encouragés à apporter leurs traditions culturelles avec eux et à les partager avec leurs concitoyens. »

Deux heures plus tard, en pleine nuit, alors qu’une défaite de la candidate démocrate Hillary Clinton se dessinait clairement, le site entier ne fonctionnait toujours pas.

Jeudi, lmmigration Canada confirmait que 200 000 visiteurs américains consultaient le site au moment où il est tombé en panne.

Aide-mémoire…

Le site web d’Immigration Canada offre des façons de poser sa candidature pour vivre au Canada ou devenir citoyen canadien.

Déménager pour vivre au Canada requiert de remplir une demande pour obtenir la résidence permanente dans le pays.

Cependant, se déplacer vers le Canada n’est pas aussi facile que certains pourraient l’imaginer.

Lisez : Pourquoi est-ce si long de pouvoir immigrer au Canada?

La théorie des « réfugiés » américains

Les utilisateurs de Twitter ont prétendu que cette panne du site du ministère était la preuve que les Américains, insatisfaits des résultats, inondaient le site de demandes parce qu’ils envisageaient de se déplacer vers le nord.

Une réaction similaire a été constatée lors du vote en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne il y a quelques mois – une affaire que l’Union européenne cherche à résoudre en permettant aux citoyens britanniques de conserver leur citoyenneté européenne.

Au cours des derniers mois, le Canada a participé activement à l’accueil de réfugiés de divers pays. Le gouvernement a mené une campagne pour accueillir les personnes fuyant la guerre en Syrie, par exemple, et a été applaudi pour cette action.

Découvrez :

Des Américains supplient le premier ministre canadien de devenir président des États-Unis

Alors qu’il se trouvait à New York pour faire la promotion de la candidature du Canada pour l’obtention en 2021 d’un siège au Conseil de sécurité le l’ONU, Justin Trudeau a rencontré, dans une épicerie, des clients qui lui ont dit qu’ils « feraient tout » pour le voir briguer la présidence des États-Unis.

Lisez la suite… Justin Trudeau à l’ONU à New York © ICI Radio-Canada

RCI avec CJAD, CTV News et The Independant

Sur le même thème

« Si Trump l’emporte, reste l’Île du Cap Breton » – RCI

Des Canadiens ont financé illégalement les candidats aux élections américaines – RCI

À la frontière canadienne, est-ce le calme avant l’arrivée du Président Trump? – RCI