Quartier musulman: Un projet résidentiel au sud de Montréal

« On construirait un espace commun, incluant cuisine, salle de réunion, espace de prière et autres services […] La proximité des maisons permettra une mise en commun des ressources (autobus, tracteur, camion, etc…). La présence de gens de métiers différents permettrait aux membres de recourir aux services de ceux de nos frères, qui sont compétents et qui offrent un service fiable à l’interne. Certains de nos frères sont en train de regarder pour du financement halal [pas d’intérêt à payer, pas de spéculation]. Cet aspect sera certainement une corde de plus à notre arc. »