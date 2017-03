Le mésangeai comme l’oiseau national du Canada, vraiment?

Mésangeais. Cet oiseau qui peut mesurer de 23 à 35 cm de long et qui peut vivre presque une vingtaine d’années se rencontre du nord du Canada et de l’Alaska jusqu’à la limite d’expansion des forêts boréales et subalpines du centre du Québec et du nord de la Californie, de l’Arizona et du Nouveau-Mexique dans les Rocheuses, au nord du Wisconsin dans le Midwest et dans l’État de New York à l’est.

