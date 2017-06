Monsieur Christie ne fera plus de biscuits à Montréal

Les Québécois d’un certain âge se souviennent de la publicité télé des biscuits Christie dans laquelle une voix d’enfant disait à la fin :

« Monsieur Christie, vous faites de bons biscuits! »

On apprenait ce matin que l’usine de biscuits Christie de Montréal allait progressivement cesser ses activités d’ici la fin de 2017.

Ce sont 454 emplois qui seront perdus à cette usine qui fabriquait des biscuits Oreo, Ritz, Fins au blé et Premium Plus.

L’entreprise américaine Mondelez, anciennement la compagnie Kraft, transfère sa production en Ontario, la province voisine du Québec.

Stéphane Gagné est porte-parole du Syndicat international des travailleurs et travailleuses de la boulangerie, confiserie, tabac et meunerie :

Ils nous ont signifié qu’ils étaient intéressés à négocier la fermeture de l’usine. Pour nous, négocier, ça veut dire quelque chose d’un peu plus généreux que ce que la convention collective offre.

Stéphanie Cass a expliqué que la décision répond à un besoin d’améliorer l’efficacité des activités. Les employés de l’usine ont appris la nouvelle mercredi après-midi.

Selon la porte-parole, l’entreprise continuera de fabriquer des biscuits dans ses cinq autres usines canadiennes qui sont situées en Ontario.

Mondelez compte 3000 employés au Canada et est propriétaire, entre autres, des barres Cadbury, des biscuits Oreo, Christie et David, de la gomme Dentyne et du chocolat Toblerone.

RCI avec Radio-Canada Économie

