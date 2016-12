Noël 2016 : la publicité originale d’Amazon

Amazon, le géant du commerce en ligne, a lancé une publicité surprenante, qui a suscité beaucoup de réactions sur le Web, mettant en exergue d’une manière singulière l’esprit de Noël, notamment l’empathie, l’amitié et la bienveillance.

La publicité (voir vidéo ci-dessous) montre un prêtre chrétien et un imam musulman, des amis de longue date et dont l’âge a commencé à laisser des traces sur leur condition physique et notamment sur leurs genoux.

Le prêtre a eu l’idée pendant les fêtes d’offrir à son ami l’imam une genouillère qui va l’aider autant dans ses prières que dans ses déplacements quotidiens. L’imam a eu également la même idée de cadeau de Noël à son ami le prêtre. Ils ont commandé ces genouillères via le service rapide et facile à utiliser Amazon Prime.

Amazon a fait appel à un vrai prêtre et à un vrai imam, respectivement Gary Bradley, vicaire de l’église de Londres, et l’imam Zoubeir Assam, responsable de la mosquée Oadby, à Leicester.

John Verret C’est la première fois dans l’histoire de la publicité qu’un religieux musulman clairement identifié apparaît dans une publicité de Noël, a affirmé le vétéran en marketing de l’université Boston

L’agence engagée pour réaliser cette pub a mis plusieurs mois pour l’élaborer. « On ne voulait pas manquer notre coup à propos d’un sujet sensible tout en étant respectueux des religions représentées dans cette pub », a déclaré au Guardian le directeur marketing d’Amazon, Simon Moris. Le message clé à transmettre c’est le désintérêt, l’altruisme et le fait de penser aux autres, a-t-il ajouté.

Invoquer la religion dans des publicités grand public est une opération risquée : en 2011, la chaîne américaine Lowe’s a retiré sa publicité « All-American Muslim » suite à la pression d’un groupe conservateur en Floride qui considère que « plusieurs islamistes constituent un danger aux libertés individuelles et aux valeurs américaines »

En récusant la volonté d’Amazon de passer un message politique contre la montée de l’islamophobie aux États-Unis et en Europe et notamment contre les déclarations anti-musulmans du président désigné Donald Trump, le patron Jeff Bezos considère que cette pub contribue à promouvoir l’esprit de tolérance et de vivre-ensemble en paix.

Congratulations to @realDonaldTrump. I for one give him my most open mind and wish him great success in his service to the country. — Jeff Bezos (@JeffBezos) November 10, 2016

Certains critiques croient que l’objectif premier de cette pub d’Amazon reste néanmoins de stimuler ses ventes et de faire chanter ses caisses.

Zoubeir Jazi