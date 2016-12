La Dre Manar Alfarra raconte le parcours de sa famille syrienne pour immigrer au Canada

Nés en Syrie et originaires de la ville de Homs, Manar Alfarra et son mari Ghatfan Shaaban ont dû quitter leur pays lorsque la révolution a éclaté et que la guerre civile s’est installée.

Manar Alfarra était anesthésiste et Ghatfan Shaaban était chirurgien. Formés en France et ayant travaillé en Syrie et en Arabie saoudite, ils rêvent alors de vivre dans un pays où ils pourront se sentir libres.

En juillet 2014, Mme Alfarra arrive au Québec et son époux se joint à elle un an plus tard. Ils sont maintenant médecins en résidence à l’Unité de médecine familiale de l’Hôpital d’Alma au Lac-Saint-Jean.

Manar Alfarra parle avec Maryse Jobin de ses nombreuses démarches avant d’arriver au Canada. Elle partage aussi son bonheur de pouvoir parler librement.

Dre Manar Alfarra était anesthésiste avant d’immigrer au Canada. Elle est résidente en médecine familiale à Alma au Lac-Saint-Jean. © Radio-Canada/image tirée du reportage de Sophie Langlois

En complément

