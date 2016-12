Terre-Neuve : cérémonie amérindienne au solstice d’hiver pour marquer le début des célébrations Canada 150 ans

Le 21 décembre 2016, nous voilà au solstice d’hiver, la journée la plus courte de l’année.

Le solstice de cette année marque aussi le début des célébrations du 150e anniversaire de la création du Canada en tant que confédération, en tant que pays.

En 1867, le Canada était composé de l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick.

Peu à peu, d’autres provinces se sont jointes à la confédération – le Manitoba en 1870, la Colombie-Britannique en 1871, l’Île-du-Prince-Édouard en 1873 (étonnamment, le Canada a été créé à Charlottetown, capitale de l’Î.-P.-É., une ville ne faisant pas encore partie du nouveau pays. L’Alberta et la Saskatchewan (ex-terre de la Compagnie de la Baie d’Hudson) en 1905, et, enfin, Terre-Neuve-et-Labrador en 1949 se sont ajoutées.Quant aux territoires, c’est en 1870 que les Territoires du Nord-Ouest (toujours terre de la Compagnie de la Baie d’Hudson) sont entrés dans la Confédération canadienne, suivi du Yukon en 1898 et du Nunavut en 1999 (né de la séparation de l’est des TNO en territoire autonome).

150 ans plus tard, début des célébrations

Ce mercredi matin frisquet et gris, des politiciens fédéraux et provinciaux se trouvaient devant Government House, siège du parlement provincial de Terre-Neuve-et-Labrador, à Saint-Jean, pour marquer le début de cette célébration, par une cérémonie du lever du soleil.n

Cérémonie dans la foulée du thème de la réconciliation entre les Canadiens et les Premières Nations

Cette cérémonie s’est tenue sous le thème de la réconciliation.

D’ailleurs, la réconciliation avec ses premiers peuples sera le thème sous-jacent de l’essentiel des cérémonies à venir en cette année du 150e.

«You can only do this in a relationship, and my new friends, who are First Nations, Inuit and Métis, have changed my understanding of what it means to be Canadian. »

(Trad. : On ne peut vraiment faire ceci qu’en relation avec l’autre. Et, mes nouveaux amis, membres des Premières Nations, Métis et Inuits, ont profondément changé ma compréhension de ce que signifie être Canadien.)

Carolyn Bennett, ministre des Affaires autochtones et du Nord