Canada-Syrie : frappes aériennes, accueil des réfugiés et imputabilité

Ferry de Kerckhove

Ferry de Kerckhove © Ferry de Kerckhove/iPolitics

Sa carrière diplomatique l'a mis en contact avec le monde musulman (Iran, Pakistan, Indonésie) et le monde arabe (Égypte), de même qu'avec la Russie et les questions de sécurité (OTAN). Ayant passé 38 au sein du ministère des Affaires étrangères, il connaît la politique étrangère canadienne. Il a aussi passé six ans dans le secteur de la planification des politiques - tant au plan politique que commercial. En tant que vice-président directeur de l'Institut de la Conférence des associations de défense et co-auteur des "Perspectives stratégiques du Canada" 2013 et 2014, il est aussi engagé dans le secteur de la politique de défense du Canada.