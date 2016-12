« Le gouvernement fédéral doit mettre un terme au vol de la caisse de l’assurance-emploi » – Jean Lacharité

Le nouveau délai de carence de l’assurance-emploi entre en vigueur le 1er janvier 2017. La Confédération des syndicats nationaux considère que la diminution de ce délai de carence de deux à une semaine est un pas dans la bonne direction pour les chômeurs et chômeuses, mais elle invite le gouvernement fédéral à entreprendre d’autres efforts pour mettre un terme à une situation qu’elle juge désastreuse et inefficace pour répondre aux besoins des gens concernés.

Jean Lacharité, le vice-président de la Confédération des syndicats nationaux, décrie un système qui avait, selon lui, été mis en place par le précédent gouvernement conservateur et qui avait totalement « saccagé l’assurance-emploi ».

Jean Lacharité vice-président de la CSN © CSN

Il considère que l’idée de l’actuel gouvernement libéral de ramener le délai de carence à l’assurance-emploi de deux semaines à une seule constitue une initiative qui mérite d’être soulignée.

Cette initiative n’est cependant pas suffisante, a affirmé M. Lacharité, qui soutient qu’au Québec par exemple, notamment en Gaspésie ou sur la Côte-Nord où il y a beaucoup de travail saisonnier, les prestations des personnes en cessation d’emploi arrivent à leur terme avant leur retour au travail.

Cette situation n’est pas du tout confortable pour ces personnes qui se retrouvent subitement sans revenus pendant leur période d’attente.

C’est une rupture abusive qu’il convient de dénoncer, a relevé M. Lacharité, qui réitère les biens faits de l’ancien système qui prévoyait jusqu’à cinq semaines de prestations pour assurer la survie des personnes avant leur retour au travail.

Comme l’a indiqué Jean Lacharité, il faut combler ce « trou noir » et aller bien plus loin, tout cela en haussant davantage l’accessibilité, en augmentant le taux de remplacement de revenus et en rétablissant les conseils arbitraux qui permettaient aux chômeurs et chômeuses d’avoir plus facilement accès à la justice, et dans des délais raisonnables, pour revendiquer leurs droits.

Un chômeur à la recherche d’un emploi © PC / Ryan Remiorz

Le Tribunal d’appel instauré par le gouvernement Harper avait, selon M. Lacharité, profondément réduit et « malmené » l’accès à la justice des chômeurs qui devaient, dans certains cas, attendre jusqu’à un an avant de savoir s’ils auront droit à des prestations d’assurance-emploi.

Une situation qu’il faut régler au plus vite, a affirmé Jean Lahcarité, qui considère qu’il est inadmissible que ces personnes aient à attendre aussi longtemps sans aucune source de revenus.

Il déplore le fait que le gouvernement puisse actuellement piger dans la caisse de l’assurance-emploi pour toutes sortes de raisons, par exemple pour le remboursement d’une dette.

C’est, selon ses propos, un «vol des cotisations des employeurs et des travailleurs» qui a creusé dans les années précédentes, un trou dans la caisse de près de 57 milliards de dollars.

