Le père Noël est prêt et apte pour le décollage, dit le ministre canadien des Transports

Aujourd’hui, le père Noël a réussi son examen de renouvellement de licence ainsi que son examen médical annuel. Marc Garneau, ministre des Transports du Canada, l’a autorisé à décoller encore une fois cette année. Son plan de vol a été approuvé et son itinéraire, qui est secret pour les citoyens, a tout de même été transmis aux autorités du monde.

« J’admire le père Noël et ses lutins pour ce qu’ils font pour les enfants du Canada et de partout dans le monde. Le père Noël n’a pas peur de travailler fort. Le renouvellement annuel de sa licence est important pour lui, et il se tient au courant des changements apportés à la réglementation sur la sécurité. Le père Noël nous montre que l’innovation et les technologies vertes peuvent contribuer à un réseau de transport sûr, sécuritaire et efficace. » – Marc Garneau, ministre des Transports du Canada

Inspiré par une annonce du ministre Garneau sur les caméras de recul des véhicules, le père Noël en a fait installer sur son traîneau. Ses caméras sont ultramodernes et entièrement alimentées par l’énergie cinétique des rennes, une source renouvelable ! Avec des feux HD à infrarouge pour la nuit et un champ visuel de 130 degrés, le père Noël et son équipage de conduite pourront avoir un œil sur les cadeaux et reculer sans crainte de tomber d’une toiture étroite.

Par ailleurs, en raison d’une disposition fédérale demandant une autorisation pour opérer tout petit avion sans pilote, télécommandé ou programmé, Transports Canada a aussi renouvelé le certificat d’opérations aériennes spécialisées pour le drone du père Noël.

La caméra fixée à son drone aidera beaucoup le père Noël et Rudolphe à se déplacer en régions éloignées. La lutine Dronita, commandante en second du père Noël, agira comme observatrice : elle se chargera de garder le drone dans son champ de vision en tout temps pour le maintenir à une distance sécuritaire des autres aéronefs. D’ailleurs, le père Noël considère la livraison des cadeaux par drones comme une voie d’avenir et est en train d’en évaluer l’efficacité.

Par la remise de toutes ces autorisations au père Noël, Transports Canada a voulu aussi rappeler aux Canadiens de doubler de prudence lors de la conduite des véhicules durant l’hiver. Également, de garder leurs drones à l’intérieur dès qu’il fait noir. Les drones qui ne font pas partie de la flotte du père Noël pourraient facilement effrayer les rennes, ou pire encore, entrer en collision avec le traîneau ou d’autres aéronefs. Le ministère tient à la sécurité du père Noël et demande aux citoyens de signaler tout incident impliquant un drone.

Radio Canada International avec le Ministère des Transports du Canada