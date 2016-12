L’Internet haute vitesse pour tous les Canadiens : le CRTC a créé un fonds spécial

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a déclaré mercredi que l’accès à un service Internet à large bande est maintenant un service de télécommunication de base pour tous les Canadiens. Le CRTC établit aussi des vitesses cibles ambitieuses et crée un nouveau fonds qui investira jusqu’à 750 millions de dollars en plus des programmes gouvernementaux actuels.

Selon ce tribunal administratif qui surveille la radiodiffusion et les télécommunications du pays, la disponibilité d’Internet à large bande est une question qui ne peut pas être réglée par le CRTC seulement. À son avis, tous les joueurs, dont les différents niveaux de gouvernement, les fournisseurs et le public, entre autres, devront mettre la main à la pâte pour que tous les Canadiens aient accès aux services et pour remédier aux écarts de littératie numérique.

« L’accès à un service Internet à large bande est fondamental et est un service de télécommunication de base que tous les Canadiens sont en droit de recevoir. Les Canadiens qui ont participé pendant notre processus {de consultation} ont dit que peu importe où ils vivent ou travaillent au sein de notre vaste pays – que ce soit dans un petit village au nord du Yukon, dans une région rurale de l’est du Québec ou au centre-ville de Calgary – tout le monde a besoin d’avoir accès à des services Internet fixes et mobiles de grande qualité. Nous faisons notre part afin que les services à large bande se rendent aux communautés rurales et éloignées. » — Jean-Pierre Blais, président et premier dirigeant, CRTC.

Pour le CRTC, un « marché dynamique » où les fournisseurs de service se font concurrence pour les prix des services de télécommunication, conjointement avec les programmes d’engagement social des entreprises de télécommunication et les différents paliers de gouvernement seraient les moyens les plus efficaces d’atteindre les objectifs.

Le fonds

Dans des régions où ces objectifs ne sont pas atteints, des citoyens pourront soumettre des propositions de financement dans le but de bâtir ou encore de mettre à jour l’infrastructure pour l’accès aux services Internet à large bande. Le fonds qui a été créé :