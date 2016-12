1300 aînés seuls ne fêteront pas Noël dans l’isolement!

Une présence chaleureuse les 24 et 25 décembre, c’est ce qu’offrent aux aînés de Montréal les Petits Frères, un groupe qui accueille et accompagne les personnes âgées seules depuis plus de 50 ans au Québec. En créant autour de ces personnes une famille pour les accompagner, le groupe leur permet de sortir de l’isolement et de passer les fêtes dans la joie et l’allégresse.

Il est triste de constater qu’en cette période festive, certains aînés n’auront ni repas, ni cadeau, ni compagnie, ni visite ou même un simple appel téléphonique, a noté Caroline Sauriol, la directrice générale des Petits Frères.

C’est dans le but de mieux accompagner les personnes âgées seules que le groupe a pris l’initiative d’illuminer leur vie, en leur offrant une présence chaleureuse les 24 et 25 décembre.

Les Petits Frères ont ainsi prévu 500 visites aussi bien en résidence, à domicile qu’à l’hôpital, dès 10 heures le 214 décembre.

Ces visites qui seront effectuées par des centaines de bénévoles des Petits Frères ciblent 11 régions du Québec ainsi que plusieurs grandes villes comme Sherbrooke, Montréal et Québec.

Les bénévoles vont transporter des cadeaux qui vont illuminer les festivités des aînés. Ils ont aussi prévu des repas pour deux, que ces derniers pourront partager avec une personne de leur choix.

Caroline Sauriol, directrice générale des Petits Frères © Radio-Canada

Certains Vieux Amis nous disent que Les Petits Frères sont arrivés juste à temps pour leur sauver la vie et rallumer l’étincelle alors qu’ils auraient voulu mourir tant ils se sentaient seuls et malheureux.

– Caroline Sauriol, directrice générale des Petits Frères

Rendre aux aînés à la dimension de ce qu’ils représentent pour la société

La mobilisation autour des aînés s’annonce encore plus importante le 25 décembre.

Les Petits Frères annoncent un dîner de Noël traditionnel auquel prendront part près de 800 aînés à Montréal.

Un dîner qui connaîtra la présence du maire de la ville, Denis Coderre, et de la ministre responsable des aînés et de la lutte contre l’intimidation, Francine Charbonneau, qui seront là spécialement pour souhaiter un joyeux Noël aux aînés.

L’artiste et marraine des Petits Frères, Béatrice Picard sera également présente et elle compte poursuivre son implication auprès des aînés qui méritent toute l’attention qui leur est consacrée en cette circonstance.

J’ai été chanceuse dans la vie, j’ai une belle famille et je suis bien entourée, alors j’estime qu’il est tout à fait normal de m’impliquer auprès des aînés qui ont contribué à notre société, mais qui se sentent oubliés.

– Béatrice Picard

Les Petits Frères comptent étendre les réceptions du 25 décembre à Laval, Québec, Sherbrooke, Longueuil, Rimouski, Trois-Rivières, Saguenay, Saint-Eustache, Thetford Mines et Terrebonne

Près d’une personne âgée sur cinq souffre de solitude selon les chiffres avancés par Caroline Sauriol © iStockphoto

La générosité du public à contribution

Si près de 1300 personnes seules du grand âge ont réussi à trouver une famille d’accueil pour la vie, c’est en grande partie grâce au soutien du public.

Les Petits Frères le relèvent pour souligner combien cet apport est important pour assurer la santé des aînés dont le besoin premier est souvent l’affection.

Au Québec, un aîné sur cinq est en manque d’affection et passera Noël sans famille ni aucun proche.

Heureusement, des organismes comme les Petits Frères multiplient les efforts pour briser l’isolement de ces personnes et apporter plus de chaleur dans leur vie.

Pour leur permettre de réaliser cet objectif, malgré des besoins toujours plus importants en face d’une population vieillissante, ces organismes comptent sur l’appui de tous, donateurs comme bénévoles.

