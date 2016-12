La 67e législature du Parlement jeunesse du Québec s’est amorcée aujourd’hui en ce lendemain de Noël et accueille jusqu’à vendredi une centaine de jeunes parlementaires et journalistes à l’Assemblée nationale, siège du parlement québécois.

Qui sont-ils? Qu’y font-ils?

Ils et elles ont de 18 à 25 ans. Ils sont de tous les horizons et de toutes les régions du Québec.

Le Parlement jeunesse offre à ces jeunes qui ont plus d’avenir que de souvenirs la possibilité de vivre de l’intérieur l’expérience du système parlementaire québécois.

Les jeunes parlementaires sont donc invités, durant une semaine, à débattre des enjeux de société de façon non partisane.

Des projets de loi à l’étude

Au cours de cette 67e législature, quatre projets de loi rédigés par des participants jouant le rôle de ministre seront débattus.

Il sera question de la culture du viol et du traitement judiciaire des agressions sexuelles, de la solidarité sociale et de ses enjeux immédiats, des droits et libertés sur Internet et de la défense nationale.

Règles de procédure

La présidente d’assemblée, Eugénie Lépine-Blondeau, affirme que les débats seront menés selon les idées, les valeurs et les opinions qui transcendent les discours partisans de l’espace public.

Le Parlement jeunesse du Québec a été initié en 1949. C’est un projet porteur de l’Association québécoise des jeunes parlementaires.

Mission de l’Association québécoise des jeunes parlementaires

L’Association québécoise des jeunes parlementaires (A.Q.J.P. inc.) fut constituée principalement afin d’encadrer l’organisation du Parlement Jeunesse du Québec chaque année. Plus largement, sa mission est de donner aux jeunes de tous les milieux, une réelle compréhension de la démocratie et de l’appareil démocratique qu’est l’Assemblée nationale du Québec ; amener les jeunes à mieux comprendre et à débattre des grandes questions touchant la société de demain; et d’encourager la formation intellectuelle et les qualités de leadership chez les jeunes Québécois. L’Association québécoise des jeunes parlementaires est constituée de trois instances: l’assemblée générale, le comité exécutif et le conseil d’administration.

RCI, PC, Association québécoise des jeunes parlementaires.