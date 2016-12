Rétention des étudiants étrangers : une stratégie par l’appui de leur participation aux activités culturelles.

Un soutien financier vient d’être accordé par la ville de Montréal à l’organisme La Vitrine culturelle de Montréal. Selon les autorités municipales, ce soutien de 50 000 $ permettra aux étudiants étrangers de Montréal d’avoir accès à une diversité d’activités culturelles prévues dans la ville, ce qui développera chez eux un réel sentiment d’inclusion et d’appartenance à cette ville.

L’argent ainsi mis à la disposition de la Vitrine culturelle de Montréal permettra de développer le Passeport Montréal (Mtl) étudiant international.

Le Passeport Mtl permet de mieux connaître la ville de Montréal et ses prix varient selon différentes formules comprises.

C’est en fait un laissez-passer qui offre la possibilité de découvrir une vingtaine d’attractions culturelles, historiques et divertissantes dans la ville, de visiter des musées, de participer à une multitude d’activités et autre visite guidée.

Les autorités de la ville soutiennent que ce passeport, en ce qui concerne spécifiquement les étudiants internationaux, est étroitement lié à leur accueil ainsi qu’à leur intégration.

Denis Coderre, maire de Montréal © Agnieszka Stalkoper

Les étudiants étrangers constituent pour Montréal à la fois un intéressant bassin potentiel de futurs travailleurs et un apport important à la riche diversité de notre Montréal ouverte sur le monde. Ce projet de carte d’accès à la culture montréalaise contribuera à maximiser la rétention de ces jeunes professionnels étrangers dans notre métropole culturelle; nous ne pouvons que nous en réjouir

– Denis Coderre, maire de Montréal.

30 000 étudiants étrangers étaient scolarisés à Montréal en 2010. © IS / Radio-Canada

Des accès gratuits pour quelque 10 000 étudiants internationaux

Le projet Passeport Mtl étudiant international a été lancé en novembre 2016 et il regroupe différents partenaires aussi bien du secteur public que privé.

Il concerne tous les étudiants internationaux qui choisissent Montréal comme destination pour leurs études et qui s’y installent dans ce but.

190 000 étudiants universitaires à Montréal

étudiants universitaires à Montréal 28 000 étudiants internationaux à Montréal, soit 76 % des étudiants étrangers au Québec

étudiants internationaux à Montréal, soit des étudiants étrangers au Québec En 2016, 9500 nouveaux étudiants internationaux ont intégré les universités francophones et anglophones de Montréal

À travers le Passeport Mtl étudiant international, ces étudiants pourront accéder facilement et sans avoir à débourser des frais, à différentes installations et activités culturelles et à des lieux symboliques comme : le Biodôme, le Jardin botanique et l’Insectarium, le Planétarium Rio Tinto Alcan, le Centre d’histoire de Montréal, le Musée Pointe-à-Callières et la Biosphère.

Ils ont ainsi l’occasion d’échanger avec d’autres étudiants comme eux, qu’ils soient des Québécois ou des étudiants venus d’autres horizons.

Le Passeport leur offre l’opportunité de participer à des activités de réseautage culturel, ce qui leur permet de tisser des liens et d’enrichir leur expérience de vie étudiante par l’immersion dans la culture québécoise et dans différentes autres cultures qui font la richesse de la diversité montréalaise.

Une séance d’accueil d’étudiants étrangers à l’Université de Montréal © Radio-Canada / Martin Thibault

Arrêter l’hémorragie des étudiants internationaux qui quittent le Québec

Plusieurs études ont récemment permis de constater que les étudiants internationaux qui étudient en grand nombre au Québec et surtout dans la ville de Montréal en raison des droits de scolarité avantageux, finissent par quitter la ville et la province pour aller travailler ailleurs.

Parmi les raisons invoquées par les chercheurs, la lourdeur du processus d’immigration, la barrière linguistique pour ceux qui ont étudié en anglais, mais davantage la difficulté de se trouver un emploi.

C’est pourquoi le projet Passeport étudiant international mise sur trois piliers ciblés par la ville de Montréal pour assurer l’intégration des nouveaux arrivants : l’intégration professionnelle, sociale et linguistique.

C’est ainsi qu’en assistant à des activités gratuites dans la ville, les étudiants internationaux auront plusieurs occasions d’être en contact avec la langue française, ce qui est susceptible de faciliter leur apprentissage de cette langue.

Ils pourront aussi voir leur intérêt pour cette ville grandir, ce qui pourra influencer leur décision d’y demeurer et d’y travailler, une fois leurs études terminées.

Ce sera tout au bénéfice de la ville qui aura l’occasion de s’enrichir sur le plan culturel, intellectuel et économique.

À travers les diverses activités que le Passeport mettra à leur disposition, les étudiants ciblés pourront découvrir toute la richesse de la diversité culturelle montréalaise et développer le sentiment d’appartenance à la ville; il s’agit d’un merveilleux moyen d’intégration et de rétention

– Dimitrios Jim Beis, responsable des sports et loisirs, ville de Montréal

RCI avec la ville de Montréal

