Samajam: Un spectacle participatif qui fait fureur en Chine

« En fait, tout ce qu’on fait, le corporatif, le jeunesse, l’humanitaire, dans les festivals, l’intervention sociale, tout ça se fait avec une ligne directrice. C’est que nous passons des instruments de musique au public, et le public devient musicien. On enlève carrément le quatrième mur et on dit, ce soir, dans le moment présent et vous devenir les musiciens du spectacle. En gros, c’est ça l’approche de Samajam, approche que l’on décline de toute sorte de façons. »

Louis Bellemare, président fondateur, Samajam