Come From Away, la comédie musicale canadienne qui prend l’affiche à Broadway

Une page d’histoire toute canadienne prendra l’affiche à Broadway en 2017 avec la comédie musicale « Come From Away ».

Après une série de représentations toutes à guichets fermés à Toronto, « Come From Away » (trad. : Viens de loin) amorcera sa présence dans le quartier des spectacles de Broadway à New York le 18 février.

Come From Away

L’œuvre musicothéâtrale est née dans l’imaginaire des auteurs-compositeurs canadiens – et couple dans la vie – Irene Sankoff et David Hein.

L’histoire se passe à Gander au cœur de l’île de Terre-Neuve, là où plusieurs avions en direction des États-Unis ont été forcés de se poser le 11 septembre 2001, après les attaques sur le World Trade Center à New York, le Pentagone à Washington et l’écrasement d’un avion détourné en Pennsylvanie.

Le gouvernement américain avait fermé son espace aérien, les équipages en vol devaient trouver un endroit pour atterrir. Les vols qui arrivaient d’Europe ne pouvant faire demi-tour, Terre-Neuve s’avérait être le meilleur choix, sinon le seul.

38 avions

Quand tous les avions se sont finalement posés, ce sont 38 appareils et 6 579 passagers qui se sont retrouvés sur le tarmac de Gander, une petite ville avec un population d’un peu plus de 11 000 habitants.

Le 11 septembre, le monde s’arrêtait, le 12, leurs histoires humanisaient l’inhumain

Martin Morrow, président de l’Association des critiques de théâtre du Canada, a déclaré que « les étoiles étaient bien alignées » pour ce spectacle qui parle d’entraide lors de circonstances exceptionnelles.

« Not only is it a really strong Canadian musical that is about a Canadian subject with Canadian characters, as well as characters all over the world … but it’s also coming to New York at, unfortunately, a very good time for a positive work about unity and about people coming together. Just after this American election with so much divisiveness and bitterness and talk about building walls and dividing people into different categories … here’s a musical that’s all about overcoming that — embracing differences. »

Martin Morrow.