Sondage: les Canadiens trouvent que leur image à l’étranger s’est améliorée

Une forte majorité de Canadiens jugent que l’image du Canada à l’étranger s’est améliorée en 2016.

Telle est la conclusion à laquelle arrive un sondage rendu public ces jours-ci, sondage qui note tout de même une baisse de popularité pour le gouvernement libéral de Justin Trudeau.

63%, la donnée la plus élevée en une décennie

On souligne dans ce sondage Nanos, mené conjointement avec l’Institut de recherche en politique publique (IRPP), que 63 pour cent des Canadiens trouvent que la réputation du Canada s’est embellie ou quelque peu embellie — le chiffre le plus élevé depuis dix ans.

L’an dernier, alors que le gouvernement Trudeau venait tout juste d’être élu, 59% des Canadiens estimaient que l’image du Canada s’était améliorée.

Ce qui est à souligner, c’est que le nouveau gouvernement élu à Ottawa ne semblait pas profiter de cette perception positive sur le plan international.

Il y a un an, 37% des répondants jugeaient que la performance des libéraux nouvellement de retour au pouvoir était très bonne.

En 2016 cette fois, après un peu plus d’un an à la gouverne du pays, Justin Trudeau et les libéraux reçoivent une note de 15%, un résultat très comparable à celui obtenu par le précédent gouvernement de l’ancien premier ministre Stephen Harper en 2014.

En tout, 43% des Canadiens jugent que le gouvernement libéral actuel est très bon ou bon cette année par rapport à 60% en 2015, année de leur élection.

Critiques sur les orientations du pays

Comment sont perçues les grandes orientations du Canada par les Canadiens?

À cette question, les répondants se sont montrés plus critiques.

De 63% qu’ils étaient à juger favorables les grandes orientations des politiques libérales, ils sont aujourd’hui 54% à admettre avoir la même opinion cette année.

Méthodologie

Ce sondage de Nanos Research a été mené auprès de 1 000 Canadiens choisis au téléphone et qui ont rempli le questionnaire en ligne entre le 16 et le 19 décembre.

La marge d’erreur est de 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

« Les opinions des Canadiens sur la direction suivie par le pays et la performance du gouvernement libéral sont comparables aux niveaux obtenus par les conservateurs après leur victoire électorale. En revanche, les avis des Canadiens au sujet de notre réputation internationale et du fonctionnement de notre fédération sont plus favorables depuis le gouvernement Trudeau. » Nick Nanos, président de Nanos Research

RCI, PC, Nanos Research, Institut de recherche en politique publique