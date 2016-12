L’événement météo de 2016 selon Environnement Canada: le feu à Fort McMurray

Selon Environnement Canada, c’est l’immense feu de forêt qui a ravagé la ville de Fort McMurray et sa région dans le nord de l’Alberta en mai dernier qui aura été l’événement météorologique marquant de l’année 2016 au Canada.

Le classement des dix plus importants événements les plus importants de l’année est généré par la Société canadienne de météorologie et d’océanographie et le météorologue en chef à Environnement Canada, David Phillips.

La bête

Le gigantesque incendie de forêt de Fort McMurray, surnommé « la bête » car il était totalement imprévisible dans son parcours et son intensité, une bête alimentée par la sécheresse forestière.

Il faut se rappeler que les températures exceptionnellement élevées de cette région de l’immense forêt boréale canadienne suivaient un hiver doux et à faible précipitation neigeuse.

Un four au sol

La chaleur dégagée par les flammes atteignait parfois près de 1 000 degrés Celsius. Cette chaleur intense, accompagnée de vents puissants, créait des conditions idéales pour la formation de petites tornades.

Évacuations et pertes totales

L’incendie a forcé quelque 90 000 résidants à fuir la région connue pour l’exploitation des sables bitumineux.

Au retour, nombre de réfugiés du feu ne retrouvaient que cendres et débris.

D’autres événements météorologiques marquants en 2016

On souligne dans ce palmarès des événements météorologiques marquants, encore une fois d’ailleurs, la fonte de la glace de l’océan Arctique. De plus, il faut souligner les températures exceptionnellement élevées mesurées en novembre.

Hiver 2015-2016 : le deuxième plus doux de l’histoire

Les météorologues mentionnent aussi l’hiver 2015-16 comme événement marquant, le deuxième plus doux depuis que la compilation des données météorologiques au Canada en 1948.

S’ajoutent aussi l’été très chaud dans l’est du pays; des vestiges de l’ouragan Matthew qui ont ravagé les provinces de l’Atlantique lors de la fin de semaine de l’Action de grâce en octobre et du déluge de la fin septembre à Windsor, en Ontario.

Enfin, juillet a connu des pluies diluviennes qui ont provoqué des inondations en Beauce au sud de la ville de Québec, de même qu’un glissement de terrain près de Shawinigan.

RCI, PC, Environnement Canada